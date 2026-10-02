Geleceğin iş dünyasını şekillendiren isimler İstanbul’da buluşuyor

T.C. Ticaret Bakanlığı destekleriyle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Türkiye Innovation Week 2026 (TIW26), yapay zekanın iş dünyasında başlattığı büyük dönüşümü gündemine taşıyacak. Harvard Business School eski akademisyeni Prof. Dr. Prithwiraj (Raj) Choudhury, Warner Bros. Pictures’ın eski üst düzey yöneticisi Jason Bevan ve Microsoft geçmişine sahip yapay zeka stratejisti Daron Yöndem; geleceğin çalışma düzeninden Agentic AI’a, insan yaratıcılığından şirketlerin yeni organizasyon modellerine uzanan değişimi İstanbul’da anlatacak.

HER ÇALIŞANIN BİR YAPAY ZEKA İKİZİ OLABİLİR

Geleceğin çalışma modelleri üzerine araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Prithwiraj Choudhury, bugün yaşanan dönüşümün uzaktan çalışmanın çok ötesine geçtiğine dikkat çekiyor. Choudhury’ye göre yapay zeka ajanları değişimi yeni bir aşamaya taşıyacak. Gelecekte her çalışan için kişiselleştirilmiş bir AI botu oluşturulabilecek; bu botlar çalışan adına e-postaları yanıtlayabilecek, bilgi paylaşabilecek ve hatta toplantılara katılabilecek.

Choudhury ve ekibinin gerçekleştirdiği bir araştırmada gerçek bir şirket CEO’sunun dijital botu oluşturuldu. Çalışanların sorularına kimi zaman CEO, kimi zaman bot yanıt verdi; çalışanlar ise yanıtın insan yöneticiden mi yoksa yapay zekadan mı geldiğini ayırt edemedi. Choudhury, bu teknolojinin özellikle farklı ülkeler ve saat dilimlerine yayılmış ekiplerin çalışma biçimlerinde önemli bir değişim yaratabileceğini belirtiyor.

YAPAY ZEKA ARTIK SADECE İÇERİK DEĞİL, “İŞ” ÜRETECEK

İş dünyasındaki bir diğer büyük kırılma ise Agentic AI, yani belirlenen hedef doğrultusunda görevleri planlayabilen ve gerçekleştirebilen yapay zeka ajanlarının yükselişi. Microsoft’ta üstlendiği görevlerin ardından yapay zeka ve organizasyonel dönüşüm üzerine çalışan Daron Yöndem, TIW26’da yapay zekanın içerik üretmekten doğrudan “iş yapmaya” geçtiği yeni dönemi ele alacak.

DİJİTAL GÖÇEBELİĞİN YENİ HEDEFİ AİLELER

Dijital göçebelik ve uzaktan çalışma alanının uluslararası isimlerinden Andreas Wil Gerdes, TIW26’da dünyada hızla değişen çalışma ve yaşam düzenini anlatacak. Gerdes’e göre dijital göçebelik artık yalnızca genç profesyonellerin dünyayı dolaşarak çalıştığı bir model olmaktan çıkıyor; çocuklu aileler de işlerini yanlarına alarak yaşayacakları şehri ve ülkeyi seçiyor. Gerdes, bu yeni hareketliliğin aile dostu şehirler için nitelikli iş gücünü çekme, yerel ekonomiyi canlandırma ve küresel yetenekten pay alma fırsatı yaratacağına dikkat çekiyor.

HARRY POTTER VE JOKER’İN YARATICI AKLI İSTANBUL’A GELİYOR

Warner Bros. Pictures’ın eski Kreatif Geliştirme Başkanı ve EMEA Pazarlama Başkan Yardımcısı Jason Bevan, Harry Potter, Fantastic Beasts, Joker, The Dark Knight ve Aquaman gibi dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan yapımların yaratıcı pazarlama süreçlerinde edindiği deneyimi İstanbul’da paylaşacak. Bevan, yapay zekanın fikir üretiminden içerik geliştirmeye kadar yaratıcı endüstrileri dönüştürdüğü yeni dönemde, insan yaratıcılığının nasıl rekabet avantajına dönüşebileceğini ve Hollywood’un büyük fikirleri küresel hikayelere dönüştürme yöntemlerini iş dünyasının perspektifinden ele alacak.

İNSAN VE YAPAY ZEKA AYNI ORGANİZASYON ŞEMASINDA

TIW26’nın uluslararası konuşmacıları arasında Hacking HR Kurucusu ve CEO’su Enrique Rubio, AI Institute Kurucusu Maryrose Lyons, Yapay Zeka, Etik ve Yönetişim Uzmanı ve Galaxy for Technology Kurucusu & CEO’su Reema Diab, AQai CEO’su ve Kurucusu Ross Thornley, RoRemote Kurucusu Rowena Hennigan, Remote Work Europe Kurucusu Maya Middlemiss de yer alacak. Yapay zeka ile insanın birlikte çalışacağı yeni şirket modellerinden değişime uyuma, küresel yetenek hareketliliğinden uzaktan çalışma ve dijital göçebeliğe kadar geleceğin iş dünyasını şekillendiren başlıklar İstanbul’da tartışılacak.