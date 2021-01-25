Borsa İstanbul’da (25 Ocak) BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kaybederek günü 1.540,21 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,13, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,31 ile elektrik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi 1.560 puanın üzerini test etmesine karşın Avrupa borsalarındaki düşüşlere paralel bu seviyeden gelen satışlarla 1.540,00 puanın hemen üzerinde dengelendi.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,52 puan ve yüzde 0,82 kayıpla 1.637,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52’si prim yaptı, 46’sı geriledi.

Koza Altın, Odaş Elektrik, Kardemir (D), Petkim ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, küresel bazda daha güçlü teşvik paketlerine ilişkin beklentilerin, pay piyasalarını desteklediğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan kısıtlamaların piyasalardaki yükselişi baskıladığını belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de tüketici güven endeksi, konut fiyat endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: