Borsa İstanbul’da bugün (18 Şubat) BIST 100 endeksi, yüzde 0,38 değer kazanarak günü 1.546,41 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,85 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,63 ile turizm oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının ardından 1.560,00 puanın üzerini test etti ve daha sonra 1.545,00 puanın üzerinde dengelendi.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,35 puan ve yüzde 0,33 düşüşle 1.605,92 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39’u prim yaptı, 56’sı geriledi.

Halkbank, SASA Polyester, Koza Altın, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarının ABD’de enflasyonist endişeleri yatıştırdığını, buna karşın küresel pay piyasalarının hala yön arayışında olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 31,70 28,82 9,99 Doğuş Otomotiv 38,98 35,44 9,99 Sasa Polyester 49,80 45,28 9,98 Alcatel Lucent Teletaş 36,84 33,50 9,97 Ford Otosan 183,20 166,60 9,96 Kordsa Teknik Tekstil 29,16 26,52 9,95 Albaraka Türk 2,59 2,36 9,75 Koza Altın 152,10 142,30 6,89 İpek Doğal Enerji 17,26 16,20 6,54 Netaş Telekomünikasyon 35,30 33,32 5,94 Koza Madencilik 20,48 19,39 5,62 İş Yatırım Menkul Değerler 21,40 20,34 5,21 Türk Traktör 227,00 216,60 4,80 Tat Gıda 11,70 11,36 2,99 Alarko Holding 11,68 11,38 2,64 Enerjisa Enerji 12,40 12,14 2,14 Brisa 27,26 26,70 2,10 Koç Holding 22,42 21,96 2,09 Bagfaş 27,50 26,96 2,00 Anadolu Grubu Holding 30,96 30,50 1,51

BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Halkbank 3.850.999.062 Sasa Polyester 3.072.108.253 Koza Altın 2.871.847.688 Garanti Bankası 1.783.307.969 Türk Hava Yolları 1.598.832.116 Vakıflar Bankası 1.318.465.587 Petkim 1.192.562.503 Odaş Elektrik 1.169.719.419 Şişe Cam 898.408.241 Kardemir (D) 836.349.441 Ford Otosan 818.326.708 Akbank 768.709.531 İş Bankası (C) 754.504.368 Koza Madencilik 734.620.451 İpek Doğal Enerji 722.712.516 Tüpraş 618.856.611 Hektaş 609.488.990 Turkcell 570.014.789 Karsan Otomotiv 569.788.408 Gübre Fabrikaları 565.899.681

BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vakıflar Bankası 4,37 4,53 -3,53 İş Bankası (C) 6,04 6,25 -3,36 Bursa Çimento 4,52 4,67 -3,21 Karsan Otomotiv 5,11 5,27 -3,04 Aksa 16,07 16,55 -2,90 Halk GMYO 3,59 3,69 -2,71 Verusa Holding 69,10 71,00 -2,68 İş Finansal Kiralama 3,90 4,00 -2,50 Net Holding 4,44 4,55 -2,42 Garanti Bankası 9,33 9,55 -2,30 Türkiye Sigorta 7,33 7,50 -2,27 Halkbank 5,64 5,77 -2,25 MLP Sağlık 23,72 24,24 -2,15 Coca Cola İçecek 77,20 78,87 -2,12 TAV Havalimanları 22,94 23,36 -1,80 Konya Çimento 1.426,00 1.452,00 -1,79 Akiş GMYO 3,48 3,54 -1,69 Migros Ticaret 43,72 44,46 -1,66 Good-Year 9,17 9,32 -1,61 Yapı ve Kredi Bankası 2,75 2,79 -1,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)