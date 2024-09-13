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Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun (13 Eylül)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,73 değer kazanarak 9.685,49 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 79,8 milyar lira oldu.

13 Eylül 2024 | 20:11
Son Güncellenme: 13 Eylül 2024 | 20:17
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun (13 Eylül)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 165,45 puan artarak 9.685,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 16,16 puan ve yüzde 0,17 artışla 9.537,20 puandan başladı.Gün içinde en düşük 9.427,25 puanı, en yüksek 9.685,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,73 artışla 9.685,49 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,51 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 2,52 ile iletişim oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 2,93, hizmetler endeksi yüzde 1,48 ve teknoloji endeksi yüzde 3,16 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 168,65 puan ve yüzde 1,61 kazançla 10.659,48 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 10'u geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, 
  • Turkcell ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK ALGISI AZALDI

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileriyle risk algısı azaldı.

HAFTAYA GÜNDEM YOĞUN

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

FED BEKLENTİSİ

Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, BoE ve BoJ'un faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini söyledi.

DESTEK-DİRENÇ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç, 9.450 ve 9.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.
 

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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
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Borsa şirketi ihale sonucu duyurdu
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Gedik Yatırım'dan (GEDIK) bedelsiz açıklaması
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