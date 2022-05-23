Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kazancıyla 2.380,90 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 39,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
- Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.
- Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile madencilik oldu.
- Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,23, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.
- BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,85 puan ve yüzde 0,49 yükselişle 2.644,67 puandan kapandı.
- BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50’si prim yaptı, 50’si geriledi.
- Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın devam eden Davos Zirvesi’nden gelecek haber akışının ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 ve 2.290 seviyelerinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Altının kilogramı 954 bin liraya yükseldi
Altın piyasasında, en düşük 939 bin lira, en yüksek 955 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 954 bin liradan tamamladı.
KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 779 milyon 498 bin 835,05 lira, işlem miktarı ise 5.029,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 818 milyon 293 bin 821,29 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ve Garanti BBVA şeklinde sıralandı.
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