“Restoranlar, maliyetler ve vergiler nedeniyle dünyaya göre pahalı”

Yüksel Balık’ın sahibi Yüksel Karakış, sektörün sürdürülebilirliğini kaybetme noktasına geldiğini belirterek, “Hizmet sektörünün bel kemiği olan restoranlar için hükümetten destek bekliyoruz” dedi.



“Türkiye’de yeme içme sektörü dünyaya göre pahalı ama bunun sebebi restoranlar değil, vergiler ve maliyetler. Özellikle KDV ve ÖTV yükleri, işletmelerin belini büküyor.” bu sözler Yeşilköy ve Tarabya'da iki şube ile faaliyet gösteren Yüksel Balık’ın sahibi Yüksel Karakış’a ait.

Düzenlediği basın toplantısında yeme-içme sektörünün içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkat çeken Yüksel Karakış, son dönemde artan maliyetler, yüksek vergi oranları ve kira baskısı nedeniyle sektörün sürdürülebilirliğini kaybetme noktasına geldiğini belirtti.



“BİR BALIK BİZE, BİR BALIK DEVLETE”



Karakış, sektörün en büyük sorununun kiralar, enerji başta olmak üzere genel giderlerdeki artışlar ve vergiler olduğunu vurgulayarak, mevcut yüklerin işletmeleri her geçen gün daha da zorlar hale geldiğini belirtti. Karakış, “Bugün halden bir balık alırken, aslında bir balığı kendimize, bir balığı da devlete alıyoruz. Bu kadar yüksek vergi yüküyle ayakta kalmak giderek zorlaşıyor. Vergiler, kiralar ve yüksek genel giderler sadece maliyetleri artırmakla kalmıyor, sonucunda oluşan pahalılık insanların dışarıda yemek yeme alışkanlığını da azaltıyor. Fiyatlar haklı olarak herkese pahalı gelmeye başlıyor” dedi.





VERGİLERE DİKKAT ÇEKTİ



Karakış, yüksek maliyetlerin zincirleme bir etkiyle hem tüketiciyi hem de istihdamı olumsuz etkilediğini belirterek, restoran sektöründe son dönemde eleman çıkarmaların başladığını, bunun da istihdam açısından büyük bir risk oluşturduğunu söyledi.



Karakış, şöyle konuştu:



"Eskiden yetişmiş eleman bulmakta zorlanırdık, şimdi mevcut çalışanları korumakta zorlanıyoruz. İşten çıkarmalar hızlandı. Yeme-içme sektörü yalnızca restoranlardan ibaret değil, balıkçısından tedarikçisine, hal esnafından nakliyecisine kadar geniş bir ekosistem bu zincirin parçası. Biz bu zincirin kopmamasını ve adı gastronomi ile anılan Türkiye'nin bu ünvanını kaybetmemesi için hükümetimizden destek bekliyoruz. KDV oranlarının yeniden düzenlenmesi, SGK primlerinde indirim yapılması, kira destekleri ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi gibi adımlar atılırsa sektör yeniden canlanabilir. Bu sadece restoranların değil, Türkiye’nin gastronomi markasının da geleceği için hayati önemde bir konu” ifadelerini kullandı.