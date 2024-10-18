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Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse (21 Ekim)

Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk günü, 21 Ekim pazartesi günü temettü dağıtacak iki şirket bulunuyor.

18 Ekim 2024 | 17:19
Son Güncellenme: 18 Ekim 2024 | 17:29
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse (21 Ekim)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Ekim pazartesi. İşte o şirketler:

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Şirket pay başına brüt 0,7680318 TL, net 0,6912286 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Ekim, ödeme tarihi ise 23 Ekim.

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. (GRSEL)
irket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,3921568 TL, net 0,3529410 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit olarak pay başına net 0,1764705 kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Ekim, ödeme tarihi ise 23 Ekim.

 

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KARDEMİR'den maden sahalarıyla ilgili açıklama
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
Ford Otomotiv (FROTO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bosch Fren'den (BFREN) bedelli kararı
Doğan Holding'ten (DOHOL) pay geri alım açıklaması
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu
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GERİ
İLERİ
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