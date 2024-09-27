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Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket

Borsada yeni haftanın ilk günü temettü dağıtacak 3 şirket var. İşte o şirketler ve ödeme tarihleri

27 Eylül 2024 | 19:08
Son Güncellenme: 27 Eylül 2024 | 19:12
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket

Borsada temettü dağıtacak 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül pazartesi. İşte o şirketler:

1 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN) Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL temettü açıklamıştı. 4. taksit olarak net 0,5522639 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim.

2 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. (BUCIM)

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. (BUCIM) Pay başına brüt 0,0666666 TL, net 0,0599999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim.

3 EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EYGYO)

EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EYGYO) Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1187968, net 0,1187968 TL kar payı açıklamıştı. İlk taksit olarak net 0,0593984 TL kar payı ödenecek.Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim.
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Piyasalar son işlem gününe pozitif başladı
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (26 Eylül)
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Tüpraş (TUPRS) temettü ödeme tarihi ne zaman?
Yabancılar 96,1 milyon dolarlık hisse aldı
HSBC'den Türkiye analizi: Borsadaki düşüş alım fırsatı mı?
Oba Makarna (OBAMS) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (26 Eylül)
Borsada bugün iki şirket temettü dağıtacak (26 Eylül)
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