Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket (30 Eylül-4 Ekim)

Borsa İstanbul'da 30 Eylül-4 Ekim haftasında 8 şirketin temettü dağıtması bugün itibarıyla kesinleşmiş durumda. İşte o şirketler; kar payı miktar ve ödeme tarihleri:
1 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL temettü açıklamıştı. 4. taksit olarak net 0,5522639 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim.
2 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. (BUCIM)
Pay başına brüt 0,0666666 TL, net 0,0599999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim.
3 EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EYGYO)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1187968, net 0,1187968 TL kar payı açıklamıştı. İlk taksit olarak net 0,0593984 TL kar payı ödenecek.Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim
4 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Şirket pay başına 2 taksit halinde toplamda brüt 2,3000000 TL, net 2,0700000 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 1,0350000 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 3 Ekim 2024.
5 ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (SOKM)
Şirket 2 taksit halinde pay başına toplamda brüt 2,5282744 TL, net 2,2754468 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,7584822 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 3 Ekim 2024.
6 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)
Şirket 3 taksit halinde pay başına toplamda brüt 10 TL, net 9 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 3,6 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 4 Ekim 2024.
7 MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO) - Kar payı avansı
Şirket pay başına brüt 1,8 TL, net 1,6200000 TL kar payı avansı dağıtacak. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 2 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 4 Ekim 2024.
8 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GOLTS)
Pay başına brüt 11,1200000 TL, net 10,0080000 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Ekim 2024. Ödeme tarihi ise 7 Ekim 2024.