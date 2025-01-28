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Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2024 değerleme kurları belirlendi

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2024 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

28 Ocak 2025 | 09:44
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2024 değerleme kurları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacakla borçların değerlemesinde 2024 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2024 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Listede öne çıkan kurlar şöyle:

DÖVİZLER              KUR (TL)
1 ABD Doları 35,2233
1 Azerbaycan Yeni Manatı 20,6035
1 BAE Dirhemi 9,5361
1 Brezilya Reali 5,6891
1 Çin Yuanı 4,7985
1 Gürcistan Larisi 12,5687
1 Hindistan Rupisi 0,41228
1 Irak Dinarı 0,02691
1 İngiliz Sterlini 44,2458
100 İran Riyali 0,00792
100 Japon Yeni 22,2634
1 Katar Riyali 9,6080
1 Kuveyt Dinarı 113,6753
1 Rus Rublesi 0,33482
1 Suudi Arabistan Riyali 9,3804
1 Ürdün Dinarı 49,6970
1 Euro 36,7429
   
EFEKTİFLER KUR (TL)
   
1 ABD Doları 35,1987
1 Avustralya Doları 21,8032
1 Danimarka Kronu 4,9149
1 Euro 36,7172
1 İngiliz Sterlini 44,2149
1 İsveç Kronu 3,1867
1 İsviçre Frangı 38,8926
100 Japon Yeni 22,1810
1 Kanada Doları 24,3503
1 Kuveyt Dinarı 111,9702
1 Norveç Kronu 3,0915
1 Suudi Arabistan Riyali 9,3100
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