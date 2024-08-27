ARA
DOLAR
34,01
0,05%
DOLAR
EURO
38,02
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
2741,08
-0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9565,76
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)

Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün temettü dağıtacak 2 şirket bulunuyor.

27 Ağustos 2024 | 00:43
Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)

Borsa İstanbul’da bugün yani 27 Ağustos 2024 Salı günü 2 hissenin fiyatında temettü sebebiyle düzeltme olacak. İşte bugün temettü dağıtacak 2 şirket:

GALATA WIND ENERJİ A.Ş. (GWIND)
Pay başına brüt 0,8092592 TL, net 0,7283332 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ağustos, ödeme tarihi ise 29 Ağustos 2024.

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. (MTRKS)
Pay başına brüt 0,4975124 TL, net 0,4477611 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ağustos, ödeme tarihi ise 29 Ağustos 2024.
 

İlgili Haberler
Borsada bu hafta temettü dağıtan 6 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtan 6 şirket
0
  • ALTIN GRAM - TL 2741,08 -0,4%
  • ALTIN ONS 2507,07 -0,44%
  • BIST 100 9565,76 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,678 0,106%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34815 -0,03596%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,5 -0,4434%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0088 0,0459%
  • EURO/DOLAR 1,1168 0,0645%
  • EURO/TURK LIRASI 38,0242 0,1772%
  • STERLIN/DOLAR 1,31923 0,03981%
Borsa Haberleri
Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada bugün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)
Borsada bu hafta temettü dağıtan 6 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.08.2024)
Bu hafta en çok kaybettiren, kazandıran 3 hisse (19-23 Ağustos 2024)
SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket
SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
SPK’den bir kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu
Borsada kırmızı gün: 23 Ağustos gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Borsa İstanbul’dan 4 hisse için kredili işlem tedbiri
GERİ
İLERİ
Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada bugün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)
Borsada bu hafta temettü dağıtan 6 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.08.2024)
Bu hafta en çok kaybettiren, kazandıran 3 hisse (19-23 Ağustos 2024)
SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket
SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
SPK’den bir kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu
Borsada kırmızı gün: 23 Ağustos gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Borsa İstanbul’dan 4 hisse için kredili işlem tedbiri
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL