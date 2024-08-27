Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)

Borsa İstanbul’da bugün yani 27 Ağustos 2024 Salı günü 2 hissenin fiyatında temettü sebebiyle düzeltme olacak. İşte bugün temettü dağıtacak 2 şirket:
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. (GWIND)
Pay başına brüt 0,8092592 TL, net 0,7283332 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ağustos, ödeme tarihi ise 29 Ağustos 2024.
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. (MTRKS)
Pay başına brüt 0,4975124 TL, net 0,4477611 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ağustos, ödeme tarihi ise 29 Ağustos 2024.