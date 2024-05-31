Borsa İstanbul özellikle son yıllarda daha fazla yatırımcıyı çekiyor. Borsa yatırımına yeni başlayanların merak ettiği konular arasında Borsada sattığım hissenin parası ne zaman gelir? sorusu da var. Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Tuğba Ekin bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

"Eğer pay piyasasında bir hisse senedi sattıysanız, aynı gün başka hisse almak için kullanabilirsiniz fakat bakiyenizi çekmek isterseniz iki işlem günü sonrasında çekebilirsiniz. Eğer iki tam işgünü tamamlanmadan araya resmî tatil girerse maalesef resmî tatilin devamındaki iş gününü tamamlamak için beklemeniz gerekir".

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