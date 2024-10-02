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Borsada yarın 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)

Borsa İstanbul'da yarın (3 Ekim) temettü dağıtacak 1 şirket bulunuyor.

02 Ekim 2024 | 18:24
Borsada yarın 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)

Göltaş Göller Bölgesi Çiment Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) pay başına brüt 11,1200000 TL, net 10,0080000 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 3 Ekim 2024. Ödeme tarihi ise 7 Ekim 2024 olacak. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyleydi:
Şirketimiz 30.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin alınan karar çerçevesinde, Yönetim Kuruluna dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda verilen yetki kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 27.09.2024 tarihli 2024/35 nolu toplantısında;03.10.2024 tarihi itibariyle kar dağıtımının yapılmasına karar verilmiştir.
 

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