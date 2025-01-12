2025 yılında borsayı etkileyebilecek en önemli 20 faktör

2024, BİST için hem zorlu ve risklerle hem de fırsatlarla dolu bir yıl oldu. Yatırımcılar; seçim belirsizliği, değişen ekonomik koşul ve beklentilerle birlikte jeopolitik gelişmelere de hızla uyum sağlamak zorunda kaldı. BİST açısından karışık ve dalgalı bir görünüme sahne olan 2024 yılı kayıtlara; yüksek faiz ortamının BİST üzerinde baskı yarattığı, alternatif getiri araçlarının BİST karşısında önemli minvalde getiri sağladığı, jeopolitik gelişmelerin gündemden düşmediği ve kritik ABD başkanlık seçiminin yapıldığı bir yılı olarak geçti. Peki, 2025 yılında borsayı etkileyebilecek faktörler neler? Ekonomist Dergisi'nin 22 Aralık-4 Ocak tarihli sayısında 'Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor' başlıklı makalede bu soruya yanıt aranıyordu. Makalede, 2025 yılında borsayı etkileyebilecek 20 faktör de yer alıyor. İşte o maddeler:



BORSAYI ETKİLEYEBİLECEK EN ÖNEMLİ 20 FAKTÖR

YURT İÇİ:

TCMB’nin para politikaları ve faiz indirim sürecinde izleyeceği yol Başta enflasyon ve büyüme olmak üzere makroekonomik veriler Ekonomi programının enflasyonu düşürmedeki etkisinin şirketlere yansımaları Fiyat istikrarı ile ekonomik, finansal ve mali istikrar CDS’lerin yönü, döviz kurlarının ve TL mevduat getirisinin seyri Siyasi, jeopolitik ve diplomatik gelişmeler, Suriye’deki rejim değişikliğiyle birlikte Türkiye’nin bu süreçteki rolü Türkiye’ye yönelik yabancı sermaye akışı Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları Halka arzlarda seçiciliğin ve yatırımcı ilgisinin boyutu Enflasyon muhasebesi konusu ve otoritelerden gelebilecek olası düzenlemeler, makro ihtiyati tedbirler.

YURT DIŞI:

ABD’de ikinci Trump dönemiyle birlikte global ticaret dengeleri ABD Başkanı Trump’ın ülkeler arası iletişimde sergileyeceği davranış Global ekonomiye ilişkin tüm veriler ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Asya ülkelerinin ekonomik görünümü Başta FED, ECB, BoJ olmak üzere global merkez bankalarının faiz politikaları Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşlarına ek olarak Suriye odaklı jeopolitik risk teması ve haber akışları Jeopolitik gelişmelerin enerji ve petrol fiyatları üzerinde yaratacağı olası dalgalanmalar Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmaya yönelik politikalarının etkisi Başta Çin Merkez Bankası (PBOC) olmak üzere merkez bankalarının altın alımları Emtia ve değerli maden fiyatları ile kripto gibi alternatif piyasalardaki trendler.

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