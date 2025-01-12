ARA
DOLAR
35,40
0,21%
DOLAR
EURO
36,30
-0,51%
EURO
GRAM ALTIN
3060,94
0,94%
GRAM ALTIN
BIST 100
9910,61
-0,90%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları

2025 yılında borsayı etkileyebilecek en önemli 20 faktör

2025’te BİST’in yönünü; faiz ve enflasyon, bilançolar, yabancı ilgisi ve küresel piyasalar belirleyecek. Yükseliş için sadece faiz indirimleri yeterli görülmezken, makroekonomik dengeyi sağlayacak adımlar ve global gelişmelerin olumlu seyri de önemli olacak.

12 Ocak 2025 | 18:14
2025 yılında borsayı etkileyebilecek en önemli 20 faktör

2024, BİST için hem zorlu ve risklerle hem de fırsatlarla dolu bir yıl oldu. Yatırımcılar; seçim belirsizliği, değişen ekonomik koşul ve beklentilerle birlikte jeopolitik gelişmelere de hızla uyum sağlamak zorunda kaldı. BİST açısından karışık ve dalgalı bir görünüme sahne olan 2024 yılı kayıtlara; yüksek faiz ortamının BİST üzerinde baskı yarattığı, alternatif getiri araçlarının BİST karşısında önemli minvalde getiri sağladığı, jeopolitik gelişmelerin gündemden düşmediği ve kritik ABD başkanlık seçiminin yapıldığı bir yılı olarak geçti. Peki, 2025 yılında borsayı etkileyebilecek faktörler neler? Ekonomist Dergisi'nin 22 Aralık-4 Ocak tarihli sayısında 'Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor' başlıklı makalede bu soruya yanıt aranıyordu. Makalede, 2025 yılında borsayı etkileyebilecek 20 faktör de yer alıyor. İşte o maddeler: 
 

BORSAYI ETKİLEYEBİLECEK EN ÖNEMLİ 20 FAKTÖR

YURT İÇİ:

  1. TCMB’nin para politikaları ve faiz indirim sürecinde izleyeceği yol
  2. Başta enflasyon ve büyüme olmak üzere makroekonomik veriler
  3. Ekonomi programının enflasyonu düşürmedeki etkisinin şirketlere yansımaları
  4. Fiyat istikrarı ile ekonomik, finansal ve mali istikrar
  5. CDS’lerin yönü, döviz kurlarının ve TL mevduat getirisinin seyri
  6. Siyasi, jeopolitik ve diplomatik gelişmeler, Suriye’deki rejim değişikliğiyle birlikte Türkiye’nin bu süreçteki rolü
  7. Türkiye’ye yönelik yabancı sermaye akışı
  8. Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları
  9. Halka arzlarda seçiciliğin ve yatırımcı ilgisinin boyutu
  10. Enflasyon muhasebesi konusu ve otoritelerden gelebilecek olası düzenlemeler, makro ihtiyati tedbirler.

YURT DIŞI:

  1. ABD’de ikinci Trump dönemiyle birlikte global ticaret dengeleri
  2. ABD Başkanı Trump’ın ülkeler arası iletişimde sergileyeceği davranış
  3. Global ekonomiye ilişkin tüm veriler
  4. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Asya ülkelerinin ekonomik görünümü
  5. Başta FED, ECB, BoJ olmak üzere global merkez bankalarının faiz politikaları
  6. Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşlarına ek olarak Suriye odaklı jeopolitik risk teması ve haber akışları
  7. Jeopolitik gelişmelerin enerji ve petrol fiyatları üzerinde yaratacağı olası dalgalanmalar
  8. Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmaya yönelik politikalarının etkisi
  9. Başta Çin Merkez Bankası (PBOC) olmak üzere merkez bankalarının altın alımları
  10. Emtia ve değerli maden fiyatları ile kripto gibi alternatif piyasalardaki trendler.

Makalenin tamamanı için tıklayın

0
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 3060,94 0,94%
  • ALTIN ONS 2689,16 0,73%
  • BIST 100 9910,61 -0,9%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,815 -0,196%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44288 0,2773%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 101,75 -0,4426%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,404 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0245 -0,547%
  • EURO/TURK LIRASI 36,3043 -0,5128%
  • STERLIN/DOLAR 1,22091 -0,82409%
Borsa Haberleri
2025 yılında borsayı etkileyebilecek en önemli 20 faktör
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Los Angeles'taki yangın onları da etkiledi: Hisseleri düştü
Halka arz oluyor: Şirketten açıklama var
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
ABD verisi etkiledi: 10 Ocak borsada gün sonu rakamları
21 kurumdan 58 hisse önerisi
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
EgeYapı GYO ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket ve oranları
Borsa İstanbul’dan bir hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul’dan bir hissede emir paketi tedbiri
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
GERİ
İLERİ
2025 yılında borsayı etkileyebilecek en önemli 20 faktör
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Los Angeles'taki yangın onları da etkiledi: Hisseleri düştü
Halka arz oluyor: Şirketten açıklama var
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
ABD verisi etkiledi: 10 Ocak borsada gün sonu rakamları
21 kurumdan 58 hisse önerisi
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
EgeYapı GYO ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket ve oranları
Borsa İstanbul’dan bir hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul’dan bir hissede emir paketi tedbiri
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL