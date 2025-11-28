Dev emtia borsasında teknik sorun meydana geldi

Chicago Ticaret Borsası bünyesinde yaşanan veri merkezi arızası nedeniyle vadeli işlem ve opsiyon ticareti durdu. Başta S&P 500 endeksi başta olmak üzere hisse senetleri, döviz, tahvil ve emtia piyasalarında önemli aksaklıklar meydana geldi.

Bu kesinti 2019 yılında yaşanan benzer bir teknik hatadan daha uzun sürdü. CME Group ve elektronik ticaret platformu Globex üzerindeki etki bir kez daha gözler önüne serildi. Piyasa katılımcıları işlem seansının kaybedilme ihtimali nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

CNBC'de yer alan habere göre; CME sözcüsü, “CyrusOne veri merkezlerindeki bir soğutma sorunu nedeniyle piyasalarımız şu anda durduruldu” dedi. Cuma günü erken saatlerde gönderilen bir e-posta açıklamasında şöyle dedi:

“Destek ekibi yakın vadede sorunu çözmek için çalışıyor ve Ön Açılış detayları hazır olur olmaz müşterilerimize bilgi vereceğiz.”

Kuruluş, kesintinin çözülmesinin ardından etkilenen sözleşmelerdeki hareketlerin görülmesinin biraz zaman alabileceğini söyledi. CME, Globex vadeli işlem ve opsiyon piyasaları, döviz platformu EBS piyasaları ve BMD piyasalarının etkilendiğini belirtti.

S&P 500 vadeli işlemleri ve teknik arıza

S&P 500 ile Dow Jones Sanayi Endeksi ve Nasdaq 100 endekslerini takip eden milyonlarca sözleşme hafta içi neredeyse yirmi dört saat boyunca bu platformda işlem görüyor. Grup sözcüsü kesintinin Dallas merkezli operatör CyrusOne tarafından işletilen veri merkezlerindeki soğutma sorunlarından kaynaklandığını doğruladı. Ancak yeniden açılış zamanı hakkında net bir bilgi verilmedi.