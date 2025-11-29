Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 17 şirket var (24-28 Kasım)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürümüz Sayın Burak Çelet'e 21 Ekim 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile verilen yetki kapsamında, Gozen Bioworks Corp. (Amerika Birleşik Devletleri) ve Gozen Institute Bio Materyal Araştırma Geliştirme ve Tasarım A.Ş. (Türkiye) ile arasında, hayvansal veya bitkisel kaynaklı olmayan, kimyasal içermeyen, biyolojik olarak parçalanabilir yeni nesil materyallerin geliştirilmesi, üretimi ve yurt içi ile uluslararası pazarlarda ticarileştirilmesi amacıyla ortak bir girişim kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptı 24 Kasım 2025 tarihinde imzalamıştır. Bu kapsamda, taraflar arasında kurulması öngörülen ortak girişime ilişkin stratejik iş birliği çerçevesi, ortaklığın yapısı, işletim modeli, finansman süreçleri, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile ortak girişimin uzun vadeli hedefleri konusunda detaylı değerlendirme ve müzakerelere başlanmıştır. Mutabakat Zaptı, tarafların ortak girişim kurulmasına yönelik karşılıklı iradesini ortaya koymakta olup, nihai anlaşmanın şartları yapılacak müzakereler sonucunda belirlenecektir. Süreçteki önemli gelişmeler ve hedeflenen nihai anlaşmaya ilişkin bilgiler zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.