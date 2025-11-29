Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 17 şirket var (24-28 Kasım)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (KLYPV)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik muhtelif şirketler arasında güneş panellerinin satışına ilişkin sözleşmeler imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmelerin toplam bedeli KDV hariç 218.323.211,16 TL olup 2025 yıl sonuna kadar sözleşme konusu panellerin teslimi ve hasılata yansıması planlanmaktadır.
2 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt dışında yürütülmekte olan bir proje kapsamında yurt dışı merkezli bir müşteri arasında, güneş enerjisi santralinin anahtar teslim inşasına ilişkin 75.769.139 EUR tutarındaki sözleşmenin temel şartlarını düzenleyen bağlayıcı bir protokol (EPC Term Sheet) imzalanmıştır. Projenin finansman süreçlerinin tamamlanmasını takiben taraflar arasında anahtar teslim EPC sözleşmesi imzalanacak olup, ilgili sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle projenin icrasına başlanacaktır. Dünyanın her coğrafyasında iş yapma vizyonumuzla faaliyetlerimizi genişletmeye ve global bir firma olma yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz.
3 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Şirketten geçen hafta yapılan üç açıklama şöyle:
Şirketimizin 05/08/2025 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğu özel durum açıklaması doğrultusunda; SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş., STAR Rafineri A.Ş. ve PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. arasında, STAR Sahası, PETKİM Kompleksi ve STAD Sahası'nda yürütülecek kazı, taşıma, yükleme işleri ve sabit kaldırma ekipmanlarının bakım hizmetlerini kapsayan 3 senelik sözleşme imzalanmış olup, imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 8.150.000 USD'dir.
Şirketimiz Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'nde 16 adet rüzgâr türbinine ilişkin depolama hizmetlerinin sunulması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Toplam proje süresi yaklaşık 9 ay olup, hizmet bedelinin yaklaşık 987.450 USD'dir.
Şirketimiz ile Bozankaya A.Ş. arasında; Ankara'dan teslim alınarak Belgrad Belediyesine teslim edilmesi planlanan 25 adet tramvayın nakliye hizmetlerinin sağlanması ile yine Ankara'dan teslim alınarak Napoli Belediyesine teslim edilmesi planlanan 20 adet tramvayın nakliye hizmetlerinin sağlanması konusunda sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu proje 2025 yılı sonunda tamamlanacak olup, sözleşmenin toplam bedeli 1.700.000 USD'dir.
4 BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BURVA)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtdışındaki bir müşterimiz arasında 234.950,00 EURO tutarlı, Mayıs 2026 tarihinde teslim edilecek Vanaların temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.
5 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 25.11.2025 tarihinde, yurt içi bir müşterisinden savunma sistemleri alanında toplam bedeli 799.890 ABD Doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2026 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.
6 DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürümüz Sayın Burak Çelet'e 21 Ekim 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile verilen yetki kapsamında, Gozen Bioworks Corp. (Amerika Birleşik Devletleri) ve Gozen Institute Bio Materyal Araştırma Geliştirme ve Tasarım A.Ş. (Türkiye) ile arasında, hayvansal veya bitkisel kaynaklı olmayan, kimyasal içermeyen, biyolojik olarak parçalanabilir yeni nesil materyallerin geliştirilmesi, üretimi ve yurt içi ile uluslararası pazarlarda ticarileştirilmesi amacıyla ortak bir girişim kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptı 24 Kasım 2025 tarihinde imzalamıştır. Bu kapsamda, taraflar arasında kurulması öngörülen ortak girişime ilişkin stratejik iş birliği çerçevesi, ortaklığın yapısı, işletim modeli, finansman süreçleri, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile ortak girişimin uzun vadeli hedefleri konusunda detaylı değerlendirme ve müzakerelere başlanmıştır. Mutabakat Zaptı, tarafların ortak girişim kurulmasına yönelik karşılıklı iradesini ortaya koymakta olup, nihai anlaşmanın şartları yapılacak müzakereler sonucunda belirlenecektir. Süreçteki önemli gelişmeler ve hedeflenen nihai anlaşmaya ilişkin bilgiler zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
7 ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OZATD)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 10.11.2025 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile 1.450.000,00 USD tutarında (yaklaşık 61.173.035,00 TL, 10.11.2025 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) iki Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşme kapsamında geminin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşterilerimize teslim edilmiştir. Müşterilerimizden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 1.805.000 USD (yaklaşık 76.472.074 Türk Lirası, 25.11.2025 TCMB döviz alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşmiştir.
8 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 15.10.2025 tarihinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 33 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı ihalesine iştirak etmiş ve uhdemizde kalmıştır. 25.11.2025 tarihinde Şirketimiz ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü arasında " Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı " sözleşmesi 66.711.910,43 TL bedelle imzalanmıştır.
9 MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile müşterilerimizden Türkiye'de yerleşik D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (Nesine.com) arasında 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12 ay süreyle 300.000.000 TL + KDV (ÜçYüzMilyonTürkLirası) tutarında reklam satış sözleşmesi imzalanmıştır.
10 GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)
Açıklama şöyle:
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEN) ile Fransa merkezli Balt International Sas (Balt) firması arasında 3 yıllık (Üç) münhasır distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre GEN, Balt tarafından geliştirilen ve üretilen, nörovasküler ve girişimsel radyoloji alanında kullanılan çeşitli tıbbi cihazların Türkiye'deki tedarik ve dağıtım faaliyetleri kapsamında münhasıran yetkilisi olacaktır. Söz konusu anlaşmanın GEN'in 2026 yılı satışlarına katkısının 15.000.000 EUR ila 16.000.000 EUR arasında olması beklenmektir.
11 CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. (CONSE)
Açıklama şöyle:
27.03.2025 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Tres Enerji") ile Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ("Boyner") ve Boyner Holding A.Ş. arasında, Boyner'in öz tüketimine yönelik olarak arazi üzerine kurulacak güneş enerjisi santrali için sözleşme imzalandığı ve santralin 2025 yılı içerisinde işletmeye alınmasının öngörüldüğünün Şirketimize bildirildiği kamuoyuna duyurulmuştu. İlgili sözleşmeye konu santralin kabulü ve devreye alınmasına ilişkin gerekli tüm işlemler tamamlanmış olup, santral toplam 3,065 MWp kapasite ile 26.11.2025 tarihinde işletmeye alınmıştır.
12 KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından yürütülen Akıllı Satınalma – E-Satış Platformu kapsamında tedarikçi olarak yetkilendirilmiş ve ilgili sözleşme imzalanmıştır. Bu iş birliği ile Koleksiyon Mobilya ürünleri, Türkiye genelindeki kamu kurumlarının kullanımına açık olan dijital tedarik platformunda yer almaya başlamış olup, ürün portföyümüzün platformdaki görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.
DMO ile sağlanan bu entegrasyonun;
Kamu pazarındaki konumumuzu güçlendirmesi,
Dijital satış kanallarındaki erişimimizi genişletmesi,
Marka bilinirliği ve satış hacmine olumlu katkı sağlaması,
Şirketimizin sürdürülebilir büyüme ve dijitalleşme stratejileri ile yüksek uyum göstermesi
beklenmektedir.
Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
13 DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. (DOFRB)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 18-21 Kasım 2025 tarihleri arasında Orlando, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen IAAPA Expo 2025 fuarına katılım sağlamıştır. Fuarda toplam 5.717.600,00 ABD Doları tutarında satış yapılmış olup, görüşmeleri devam eden projelerimiz de bulunmaktadır. Satış gerçekleştirilen ülkeler başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere; Meksika, Kolombiya, Arjantin, Venezuela, Hollanda, Katar ve Türkiye'dir. Ayrıca, DOF ROBOTİK San. A.Ş. "DOF ROBOTICS" markası ile sektörün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen IAAPA Brass Ring Award'ı 2025 yılı içerisinde ikinci kez kazanmıştır. Fuarda gerçekleştirilen satışların gelir ve kârlılığa etkileri, teslimat ve faturalama süreçlerine bağlı olarak ilgili dönem finansal tablolarımıza yansıtılacaktır.
14 BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Erde Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. ile Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. arasında Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus Hangar ve Yardımcı Tesisleri Etap-1 Projesi Mekanik (Paket 3C) ve Elektrik (Paket 3B) tesisat taahhüt işleri ile ilgili olarak bugün (27.11.2025) sözleşme imzalamıştır. İmzalanan sözleşme bedeli toplamı 1.260.765.000-TL (KDV Dahil) olup projenin 12 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.
15 REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (REEDR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, telekomünikasyon ürün gamını yeni nesil bağlantı teknolojileriyle güçlendirme stratejisi kapsamında, 5G destekli akıllı telefon üretimi için Çinli Unisoc işlemci üreticisi ile özel bir anlaşma gerçekleştirmiştir. Bu proje kapsamında, Unisoc firmasının T7650 model işlemcisi, Türkiye'de 5G destekli giriş segmenti akıllı telefonlarda kullanılan ilk çip seti olacaktır. 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen T7650 işlemcisi; sekiz çekirdekli 2.4 GHz CPU mimarisi, entegre 5G modem (NSA/SA desteği), düşük güç tüketimi, gelişmiş yapay zekâ işleme kabiliyeti ve yüksek görüntü sinyali işlemcisi (ISP) ile sınıfında yüksek performans sunmaktadır. Proje, CKD (Completely Knocked Down) üretim formatında gerçekleştirilecek olup, ana kart dizgisi (PCB Assembly), test ve nihai montaj işlemleri Reeder'in Türkiye'deki üretim tesislerinde yapılacaktır. Bu sayede cihazın kritik bileşenleri ülkemizde tamamlanarak yerli üretim oranı artırılacaktır. Yalnızca Türkiye'de değil, küresel ölçekte de Unisoc T7650 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon modellerinden biri olma özelliğini taşıyacak ürünümüzün 2026 yılı Mart ayında piyasaya sunulması planlanmaktadır. Şirketimiz, yerli üretim vizyonu, küresel teknoloji ortaklıkları ve inovasyon gücüyle, "önce Türkiye, sonra dünya" anlayışı doğrultusunda yeni nesil iletişim teknolojilerini herkes için erişilebilir hale getirmeye devam edecektir.
16 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik iki şirketten bugün (28.11.2025) kırma eleme tesisi siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 1.602.947 (BirMilyonAltıYüzİkiBinDokuzYüzKırkYedi) EUR'dur.
17 FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz 2025-2026 yıllarında sevk edilmek üzere narenciye ürün grubunda 8.196.303 Euro tutarında kontrat imzalamıştır. Narenciye grubunda imzalanan toplam kontrat tutarı 15.507.294 Euro tutarına ulaşmıştır. Şirketimizin satış ve pazarlama faaliyetleri devam etmektedir.