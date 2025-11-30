Adeta para bastılar: 7 şirketin net karı 131 ülkeyi solladı

AA muhabirinin şirket bilançoları ve Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerinden derlediği bilgilere göre, "Muhteşem Yedili" olarak bilinen ve piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 7 şirketini ifade eden Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms ve Tesla'nın toplam çeyreklik karı 147,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde "Muhteşem Yedili" içinde şirket başına düşen ortalama net kar ise yaklaşık 21,1 milyar dolar oldu.

Teknoloji devlerinden oluşan "Muhteşem Yedili", tek çeyreklik net kar toplamıyla dünyadaki 131 ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sını (GSYH) geride bıraktı.

Analistler, "Muhteşem Yedili"nin borsa endeksleri üzerinde artan ağırlığının yanı sıra hem oluşturdukları güçlü karlılıkla hem de piyasa değerleriyle adeta ülkeler arasında başlı başına bir ekonomi haline geldiğini ifade etti.

Bahsedilen ülkeler arasında farklı coğrafyalardan ekonomiler yer alırken, ekonomik ve finansal açıdan güçlü görünümüyle öne çıkan Avrupa'da iç kesimlerdeki Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya ve Bulgaristan bulundu. Listede İzlanda da yer aldı.

"Muhteşem Yedili"nin net karıyla geride bıraktığı ekonomiler arasına Amerika Kıtası'ndan Uruguay ve Venezuela girerken, diğer bölgelere bakıldığında Kamerun, Tunus, Azerbaycan ve Özbekistan öne çıkan ülkeler arasında görüldü.

- Apple net karını artırdı

Mali takvimde 27 Eylül'de biten 3 aylık dönemi dördüncü çeyrek olarak kabul eden Apple'ın bilançosuna göre şirketin net karı, bu dönemde yüzde 86 artarak 27,5 milyar dolara çıktı. Apple, geçen yılın aynı döneminde 14,7 milyar dolar kar açıklamıştı.

Ülkenin e-ticaret devi Amazon'un bilançosu şirketin satışlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde arttığını gösterdi. Buna göre Amazon'un net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 21,2 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 15,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Meta ve Alphabet'in gelirleri, temmuz-eylül döneminde artış kaydetti.

Mali takviminde 30 Eylül'de biten 3 aylık dönemi, 2026 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Microsoft'un net karı, bu dönemde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 27,7 milyar dolara çıktı. Şirketin net karı geçen senenin aynı döneminde 24,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta da bu yılın üçüncü çeyreğinde 2,7 milyar dolar net kar elde etti.

Alphabet'in net karı da üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 35 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın aynı döneminde 26,3 milyar dolar net kar kazanmıştı.

- Tesla'nın net karı yüzde 37 azaldı

California merkezli çip üreticisi Nvidia, bilançosunda 2026 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 26 Ekim'de sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin söz konusu dönemde elde ettiği net kar 31,9 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı geçen mali yılın aynı döneminde 19,3 milyar dolar olmuştu.

"Muhteşem Yedili" arasında yer alan Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalış kaydetti. Şirketin net karı bu dönemde 1,4 milyar dolara düştü. Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 2,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

- Yapay zeka ve teknoloji alanında yatırımlar hız kazandı

Bu yıl büyük söz konusu şirketler milyarlarca dolarlık yapay zeka anlaşmalarına imza attı. Amazon, ABD'nin hükümet kurumları için yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısını genişletmek amacıyla 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, bulut bilişim platformu Amazon Web Services'ın (AWS) ABD hükümeti için ilk kez yapay zeka ve yüksek performanslı bilgisayar altyapısı kuracağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin, ABD'nin hükümet kurumları için yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısını genişletmek amacıyla 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağı aktarıldı.

OpenAI, benzer şekilde eylül ayında NVIDIA ile stratejik işbirliği yaptığını duyurdu. Bu işbirliği, OpenAI'ın yeni nesil yapay zeka altyapısı için milyonlarca grafik işlemci birimini temsil eden NVIDIA sistemleriyle en az 10 gigavatlık yapay zeka veri merkezleri inşa edip devreye almasını kapsıyor.

Nvidia, bu ortaklığı desteklemek için her gigavat devreye alındığında OpenAI'a kademeli olarak 100 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Teknoloji devi Microsoft da yapay zekaya yönelik işbirlikleri gerçekleştiriyor. Veri merkezi işletmecisi IREN ile 9,7 milyar dolarlık anlaşma yapan Microsoft, bu işbirliği kapsamında işlem kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Microsoft, aynı zamanda OpenAI'la 2019'dan bu yana yapay zekayı ilerletmeye ve faydalarını geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik ortak bir vizyonu paylaşıyor. Geçen ay yapılan duyuruya göre, yeni anlaşmayla birlikte Microsoft, OpenAI'ın 135 milyar dolar değerindeki yüzde 27'lik payına sahip olacak.

Google, uzayda yapay zeka veri merkezleri kurmayı planladığını ve ilk deneme ekipmanının 2027'nin başlarına kadar gönderileceğini duyurdu.

Yapay zeka şirketi Scale AI, 12 Haziran'da Meta'dan yeni yatırım aldığını açıkladı. Scale AI ile Meta arasındaki ticari ilişkiyi derinleştirmenin amaçlandığı anlaşma kapsamında Scale AI'ın kurucusu Alexandr Wang'ın de yapay zeka projelerinde çalışmak üzere Meta'ya katılacağı bildirildi.

Basında yer alan haberlerde, Meta'nın Scale AI'a yaptığı yatırımın değerinin 14 milyar doların üzerinde olduğu ifade edildi.

Tesla ve Samsung Electronics, temmuzda 16,5 milyar dolarlık çip tedarik anlaşması yaptı. Tesla CEO'su Elon Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Samsung'un Texas'taki yeni çip fabrikasında Tesla için yeni nesil AI6 çipi üreteceğini bildirdi.