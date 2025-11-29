ARA
Ankara Etimesgut Belediyesi personel ve işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

Ankara Etimesgut Belediyesi personel ve işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

Ankara Etimesgut Belediyesi'ne bağlı ETİMKENT YAPI MADEN SAN. VE TİC. A.Ş. şirketi, İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı ilanlarını yayımlamıştır. Başvuruların bugün (29 Kasım 2025) sona erecek olması nedeniyle adayların hızla hareket etmesi gerekmektedir.

İşte daimi kadroda yapılacak alımlara dair tüm detaylar:

Etimesgut Belediyesi İşçi Alımı (Daimi Kadro)

Meslek AdıAçık İş SayısıNiteliğiBaşvuru Tarih Aralığı
Beden İşçisi (Genel)3Daimi28.11.2025 – 29.11.2025
Okul Öncesi Öğretmeni2Daimi28.11.2025 – 29.11.2025
Diğer Okul Öncesi Öğretmeni1Daimi28.11.2025 – 29.11.2025
Büro Personeli1Daimi28.11.2025 – 29.11.2025
TOPLAM7 Kişi  

BAŞVURU SÜRECİ VE SON GÜN UYARISI

Başvuruların sadece iki gün sürmesi nedeniyle, ilgilenen adayların 29 Kasım 2025 Cumartesi günü bitmeden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şekli:

İlan başvurusu, şirkete detaylı özgeçmiş (CV) ile şahsen yapılacaktır. Olumlu değerlendirilen adaylar görüşmeye çağrılacaktır.

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:

BilgiDetay
Kurum AdıETİMKENT YAPI MADEN SAN. VE TİC. A.Ş.
AdresiAlsancak Mah. M. Akif Ersoy Cad. No:3 Etimesgut Bel. Halk Ekmek Fab. Etimesgut / Ankara
İrtibat Kişisiİnsan Kaynakları
Telefon0506 588 83 33
E-postainsankaynaklari@etimkent.com

Genel Başvuru Koşulları:

18 yaşını doldurmuş olmak.

Sağlık koşullarının çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

İlgili meslek grubu ile alakalı diploma, sertifika vb. kanıtların bulunması.

Emeklilik aylığı almıyor olmak.

