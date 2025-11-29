Ankara Etimesgut Belediyesi personel ve işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

Ankara Etimesgut Belediyesi'ne bağlı ETİMKENT YAPI MADEN SAN. VE TİC. A.Ş. şirketi, İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı ilanlarını yayımlamıştır. Başvuruların bugün (29 Kasım 2025) sona erecek olması nedeniyle adayların hızla hareket etmesi gerekmektedir.
İşte daimi kadroda yapılacak alımlara dair tüm detaylar:
Etimesgut Belediyesi İşçi Alımı (Daimi Kadro)
|Meslek Adı
|Açık İş Sayısı
|Niteliği
|Başvuru Tarih Aralığı
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|Daimi
|28.11.2025 – 29.11.2025
|Okul Öncesi Öğretmeni
|2
|Daimi
|28.11.2025 – 29.11.2025
|Diğer Okul Öncesi Öğretmeni
|1
|Daimi
|28.11.2025 – 29.11.2025
|Büro Personeli
|1
|Daimi
|28.11.2025 – 29.11.2025
|TOPLAM
|7 Kişi
BAŞVURU SÜRECİ VE SON GÜN UYARISI
Başvuruların sadece iki gün sürmesi nedeniyle, ilgilenen adayların 29 Kasım 2025 Cumartesi günü bitmeden başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Başvuru Şekli:
İlan başvurusu, şirkete detaylı özgeçmiş (CV) ile şahsen yapılacaktır. Olumlu değerlendirilen adaylar görüşmeye çağrılacaktır.
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:
|Bilgi
|Detay
|Kurum Adı
|ETİMKENT YAPI MADEN SAN. VE TİC. A.Ş.
|Adresi
|Alsancak Mah. M. Akif Ersoy Cad. No:3 Etimesgut Bel. Halk Ekmek Fab. Etimesgut / Ankara
|İrtibat Kişisi
|İnsan Kaynakları
|Telefon
|0506 588 83 33
|E-posta
|insankaynaklari@etimkent.com
Genel Başvuru Koşulları:
18 yaşını doldurmuş olmak.
Sağlık koşullarının çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
İlgili meslek grubu ile alakalı diploma, sertifika vb. kanıtların bulunması.
Emeklilik aylığı almıyor olmak.