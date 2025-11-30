TOGG'un hedefinde Almanya'dan sonra 2 ülke var

TOGG tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da teslimatların hız kesmeden sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye’de geliştirilen ve üretilen Togg, Almanya’da kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Almanya'da 29 Eylül'de ön siparişe açılan yerli otomobil, aynı ay Münih'te kapılarını açan dünyanın önde gelen mobilite fuarı IAA Mobility 2025'te kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

Burada açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Almanya'dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacaklarını kaydederek, mobilite ekosistemlerini Avrupa'da da büyütmek üzere Togg'u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşadıklarını anlatmıştı.

ALMANYA'DAN SONRA...

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da yaptığı açıklamada, Almanya'dan sonra Fransa ve İtalya'da devam ederek ilerlemek istediklerini kaydetmişti.

İLK TESLİMATLAR EKİM'DE YAPILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 9 Ekim'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Almanya'ya ilk partide 100 Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı.

Devam eden süreçte Togg, Almanya'da ilk akıllı cihazlarının teslimatını gerçekleştirdi. Hem T10X hem de T10F modelleri ile Almanya pazarına giriş yapan Togg, Alman otomotiv sektörünün başkenti Stuttgart’ta yapılan ilk teslimatlarla önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Stuttgart’ta Togg merkezinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F kullanıcılarıyla buluştu. Böylece Türkiye’de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıkmış oldu.

