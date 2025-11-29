Bu hafta temettü dağıtması kesin 5 şirket: 1-5 Aralık temettü takvimi

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket şöyle:
1 VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VSNMD)
Pay başına brüt 0,3896153 TL, net 0,3311730 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Aralık, ödeme tarihi 3 Aralık.
2 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Pay başına brüt 0,9605973 TL, net 0,8165077 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Aralık, ödeme tarihi 4 Aralık.
3 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FROTO)
Pay başına brüt 6,0500000 TL, net 5,1425000 net temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Aralık, ödeme tarihi 5 Aralık.
4 ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ELITE)
Pay başına brüt 0,05 TL, net 0,0425 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Aralık, ödeme tarihi 9 Aralık.