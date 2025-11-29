ARA
Bu hafta temettü dağıtması kesin 5 şirket: 1-5 Aralık temettü takvimi

Borsa İstanbul'da bu hafta en az şirket temettü dağıtacak.


Son Güncellenme:
Bu hafta temettü dağıtması kesin 5 şirket: 1-5 Aralık temettü takvimi

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket şöyle:

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VSNMD)

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VSNMD)

Pay başına brüt 0,3896153 TL, net 0,3311730 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Aralık, ödeme tarihi 3 Aralık. 

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)

Pay başına brüt 0,9605973 TL, net 0,8165077 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Aralık, ödeme tarihi 4 Aralık.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FROTO)

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FROTO)

Pay başına brüt 6,0500000 TL, net 5,1425000 net temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Aralık, ödeme tarihi 5 Aralık.

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ELITE)

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ELITE)

Pay başına brüt 0,05 TL, net 0,0425 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Aralık, ödeme tarihi 9 Aralık. 

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GOLTS)

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GOLTS)

Pay başına brüt 5 TL, net 4,25 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Aralık, ödeme tarihi 9 Aralık
