ARA
DOLAR
41,39
0,02%
DOLAR
EURO
48,79
0,34%
EURO
GRAM ALTIN
4953,59
1,03%
GRAM ALTIN
BIST 100
11489,76
1,73%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 160 yıl önce Osmanlı ordusu için kuruldu, talep artıyor

160 yıl önce Osmanlı ordusu için kuruldu, talep artıyor

Malatya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen şampiyon adayı safkan Arap taylarının satışından, son 5 yılda 210 milyon lira gelir elde edildi.


Son Güncellenme:
160 yıl önce Osmanlı ordusu için kuruldu, talep artıyor

Osmanlı ordusunun at ihtiyacını karşılamak için 1865'te kurulan ve bugün TİGEM bünyesinde faaliyetini sürdüren işletmede dünyaya gelen taylar, ilk 6 ay annelerinin yanında kalıyor ve bakıcılar eşliğinde özel olarak yetiştiriliyor.

1 AÇIK ARTIRMAYLA SATILIYOR

AÇIK ARTIRMAYLA SATILIYOR

Yaklaşık 2,5 yaşına gelen taylar açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor.

2 160 YILDIR FAALİYETTE

160 YILDIR FAALİYETTE

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, AA muhabirine, işletmenin 160 yıldır faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

İşletmede en iyi tayları yetiştirmek için öz veriyle çalıştıklarını belirten Öcal, şöyle konuştu:

4 SAFKAN ARAP ATLARI YETİŞTİRİYORUZ

SAFKAN ARAP ATLARI YETİŞTİRİYORUZ

"Son yıllarda kaliteyi artırarak, Türkiye'de hatta dünyada en iyi safkan Arap atlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. 6 Şubat depremlerinde hasar gören tesislerimiz yenilendi. Bu sayede atların bakım koşulları daha da iyileşti. Daha modern ve güvenli ortamda yaptığımız bakım ve ıslah çalışmalarıyla kaliteyi üst seviyelere çıkarmak istiyoruz."

5 5 FARKLI ALAN VAR

5 FARKLI ALAN VAR

Sultansuyu Tarım İşletmesi At Islahı ve Yetiştiriciliği Şube Şefi İsmail Çağrı Yılmaz da işletmede içeride atların tımar edildiği ve yemlemelerinin yapıldığı 5 farklı alanın bulunduğunu ifade etti.

Yetiştirilen atların öneminden bahseden Yılmaz, şu bilgileri verdi:

7 479 TAYIMIZ SATILDI

479 TAYIMIZ SATILDI

"Son 5 yılda yükselen bir grafiğimiz mevcut. Tayların koşu başarısı ve kazandıkları ödüller at sahiplerinin ilgisini çekiyor. Son 5 yılda koşu tayı ve elit tay olarak 470 tayımız satıldı. Atlarımız koştukça başarı elde ettikçe günden güne talep artıyor. Satılan 470 taydan, 210 milyon lira satış geliri elde edildi. Ayrıca burada yetişen taylar koştukça kazandıkları ikramiyelerin yüzde 20'si işletmemize gelir olarak geri dönüyor."

8 15 ELİT TAY SATIŞA ÇIKACAK

15 ELİT TAY SATIŞA ÇIKACAK

Yılmaz, 2025 yılı koşu tayı satışların tamamlandığı belirterek, 21 Ekim'de Veli Efendi Hipodromu'nda 15 elit tayı açık artırmayla satışa sunacaklarını sözlerine ekledi.

9 ENDER HARALARDAN

ENDER HARALARDAN

Türkiye'de safkan Arap atı yetiştirilen ender haralardan biri olan Malatya'daki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, son 5 yılda 470 safkan Arap tayı satıldı

10 210 MİLYON LİRA SATIŞ GELİRİ ELDE EDİLDİ

210 MİLYON LİRA SATIŞ GELİRİ ELDE EDİLDİ

Sultansuyu Tarım İşletmesi At Islahı ve Yetiştiriciliği Şube Şefi İsmail Çağrı Yılmaz: "Satılan 470 taydan, 210 milyon lira satış geliri elde edildi"
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL