Borsanın en yeni şirketinden haberler üzerine KAP açıklaması

Koç Metalurji'den KAP'a yapılan açıklama şöyle: Basın-yayın organlarında, demir-çelik sektöründe yürütülen vergi incelemesi kapsamında iki firmaya yüksek meblağlı vergi cezası kesildiği yönünde haberler çıkmıştır. İlgili haberlerde bahsi geçen şirketler arasında Şirketimiz bulunmamaktadır. Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.