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Borsanın yeni şirketi güneş kararını duyurdu

Halk arz olan yeni şirketlerden Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) bugün (19 Şubat) KAP'a güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin açıklama yaptı.

19 Şubat 2025 | 10:18
Borsanın yeni şirketi güneş kararını duyurdu

Gülermak'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin yenilenebilir enerji stratejileri doğrultusunda, güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin imzalamış olduğu 52 MW kurulu güç büyüklüğündeki güneş enerji santralleri lisans ve proje hakları alım sözleşmelerine ek olarak, Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2025 tarihli kararıyla, ilk aşamada yenilenebilir enerji yatırımlarının 300 MW kurulu güce kadar artırılmasına karar verilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler mevzuata uygun olarak yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

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