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Borsanın yeni şirketinden ihale açıklaması

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. bir süre önce halka arz olmuştu. Şirket bugün KAP'a ihale süreci/sonucu konulu bir bildirimde bulundu.

29 Ocak 2025 | 20:35
Borsanın yeni şirketinden ihale açıklaması

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'den bugün (29 Ocak) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: Şirketimiz tarafından Ankara Natoyolu-Dikimevi Hattı Metrosu yapım işleri ihalesi kapsamında 22 Kasım 2024 tarihinde 14.084.200.000 TL teklif verilmiştir. İhaleye katılan sekiz katılımcı arasından Şirketimiz birinci sırada yer almış olup idare tarafından kesinleşen ihale sonuç bildirimi 28 Ocak 2025 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Sözleşmeye davet beklenmekte olup konuyla ilgili önemli gelişmeler mevzuata uygun olarak kamuya açıklanacaktır.
 

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Halka arzında talep toplama başladı: 'Hedefimiz kurulu gücümüzü 2 katına çıkarmak'
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