ARA
DOLAR
38,55
0,28%
DOLAR
EURO
43,87
1,04%
EURO
GRAM ALTIN
4021,80
0,48%
GRAM ALTIN
BIST 100
9171,62
1,03%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bosch Fren (BFREN) bedelli tarihi belli oldu

Bosh Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN) bugün KAP'a bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım başlagınç tarihi hakkında açıklama yaptı.

02 Mayıs 2025 | 15:48
Son Güncellenme: 02 Mayıs 2025 | 15:52
Bosch Fren (BFREN) bedelli tarihi belli oldu

Bosh Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. , SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı (Yüzde 300) almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelli tarihini duyurdu. Rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi 05 Mayıs 2025. Açıklamada "Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 05.05.2025 ile 19.05.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır" denildi. Şirketten KAP'a bedelli sürecine ilişkin şu açıklama yapıldı: 

Şirketimizin 450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 30.636.683 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %300 oranında 91.910.049 TL artışla 122.546.732 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.04.2025 tarih ve 2025/24 sayılı toplantısında onaylanan 25.04.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-71334 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilen izahname 28.04.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

-Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %300,0 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
-Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 05.05.2025 ile 19.05.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Yeni pay alma haklarının kullanımında 1,00-TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay 1,00-TL'den satışa arz edilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle yeni pay alma hakkı fiyatından düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılamayan paylar olması halinde, BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin satın alma taahhüdü bulunmamaktadır. Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.boschfren.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.yf.com.tr) ulaşılabilir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4021,8 0,48%
  • ALTIN ONS 3244,57 0,2%
  • BIST 100 9171,62 1,03%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,041 -0,935%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37909 -0,46624%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,75 1,3444%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,5539 0,2756%
  • EURO/DOLAR 1,1366 0,6709%
  • EURO/TURK LIRASI 43,8677 1,0418%
  • STERLIN/DOLAR 1,33169 0,29297%
Borsa Haberleri
Türkiye Sigorta'dan bedelsiz başvurusu
Bosch Fren (BFREN) bedelli tarihi belli oldu
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Çimsa'dan bilanço değerlendirmesi
30 Nisan borsada gün sonu rakamları
Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
Koç Holding'ten bilanço değerlendirmesi
Oyak Çimento'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan 5 kişiye işlem yasağı geldi
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
GERİ
İLERİ
Türkiye Sigorta'dan bedelsiz başvurusu
Bosch Fren (BFREN) bedelli tarihi belli oldu
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Çimsa'dan bilanço değerlendirmesi
30 Nisan borsada gün sonu rakamları
Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
Koç Holding'ten bilanço değerlendirmesi
Oyak Çimento'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan 5 kişiye işlem yasağı geldi
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL