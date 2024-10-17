Bosch Fren'den bugün KAP'a yapılan bildirimde şirketin finansal durumunun güçlendirilmesi suretiyle, ilişkili olmayan şirketlere olan ticari borçları ve cari hesap ödemeleri için kullanılması ve planlanan yatırımların gerektirdiği fon ihtiyacının sağlanması amacıyla; şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 450.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 30.636.683,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 91.910.049,- TL (%300) artırılarak 122.546.732,-TL'ye çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamanın detayları için tıklayın

