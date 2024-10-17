Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.(TUREX) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını bildirdi. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

Şirket Yönetim Kurulu'muz 17.10.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıdaki kararları almıştır.

-Sermaye Piyasası Kurulunun 7 Mart 2024 tarih ve 2024/14 sayılı bülteninde duyurulan enflasyon muhasebesi düzeltme farkından doğan kaynağın sermayeye ilave edilebilmesine ilişkin ilke kararları kapsamında, 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut durumda 108.000.000 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 972.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.080.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

-İç kaynaklardan yapılacak 972.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre; 692.375.000 TL'sinin Sermaye Düzeltme Farklarından, 279.625.000 TL'sinin Paylara İlişkin Primler'den karşılanmasına,

-VUK uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş yasal kayıtlara göre ise; 972.000.000 TL Sermaye Düzeltme Farklarından karşılanmasına,

Çıkarılacak yeni payların tamamının pay sahiplerine dağıtım tarihindeki payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına, bu çerçevede ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher paya %900 oranında bedelsiz pay verilmesine

-Sermaye artırım işlemleri çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.