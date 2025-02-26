Brisa'dan temettü açıklaması: Önerilen rakam

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 2,1296000 TL, net 1,8101600 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart 2025, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025. Şirketten bugün KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2025 tarih 2025/07 kararı ile:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği, ilgili düzenlemeler ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.134.981.636,00 TL "Dönem Kârı" elde edilmiştir.

Aşağıdaki kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2.134.981.636,00 TL tutarındaki 2024 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Sözleşme'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.518.775.313,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.

Birinci Kâr Payı: 15.255.843,75 TL

İkinci Kâr Payı: 634.521.053,25 TL

Toplam Brüt Kâr Payı: 649.776.897,00 TL

İntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı: 106.749.081,80 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip): 74.127.013,51 TL

Olağanüstü Yedek: 688.122.320,70 TL

Böylelikle 2024 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt %212,96 oranında toplam 649.776.897,00 TL, intifa senedi sahiplerine 106.749.081,80 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılması, ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak %15 oranında gelir vergisi stopajının yapılması, nakit kar payı ödemesi hak kullanım tarihinin 28 Mart 2025 tarihinden itibaren başlaması hususlarının, 26 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.