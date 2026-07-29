Bilecik'in tescilli lezzeti Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Osmaneli'ne bağlı Selçik Köyü'nde karpuz üretimi yapan Mustafa Ercan, geçen sene 10 TL'den başladı, 2 TL, 1 TL'ye kadar düştü ve mal en sonunda tarlada kaldığını söyledi. Ercan, "Şu anda burada üretilen karpuzlar İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Düzce hallerine gitmekte. Geçen sene 10 TL'den başladı, 2 TL, 1 TL'ye kadar düştü ve mal en sonunda karpuz meyve suyuna gitti. Bu sene de satış 15 TL'den başladı, ama çok hızlı bir şekilde düştü. Şu anda 4 TL" dedi.