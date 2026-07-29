Ankara barajlarında sevindiren tablo: Doluluk oranı geçen yılın iki katına yaklaştı

Başkentte içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık iki katına çıkarak yüzde 44,88 seviyesine yükseldi.
1 Ankara'daki barajların doluluk oranı geçen sene yüzde 24.02 seviyesindeydi
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, kente su sağlayan 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteli barajların doluluk oranı, 27 Temmuz 2025'te 349 milyon 420 bin metreküple yüzde 24,02 seviyesindeydi.
2 Bu sene aynı tarihlerde doluluk oranı yüzde 44,88 olarak ölçüldü
Kuraklık riskinin sürdüğü ve geçen yıl su sıkıntıları yaşanan Ankara'da, bu senenin aynı tarihinde doluluk miktarı 652 milyon 915 bin metreküpe yükselirken, oran yüzde 44,88 olarak ölçüldü.
Böylece doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 86,84 arttı.
3 Aktif kullanılabilir su miktarı yaklaşık 3 kat arttı
Aktif kullanılabilir su miktarı ise 27 Temmuz 2025'te 160 milyon 463 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihinde 501 milyon 208 bin metreküp olarak kaydedildi. Böylece oranı yüzde 12,32'den 38,47'ye çıkarak yaklaşık üç kat arttı.
4 Kente bu yıl 1 milyon 395 bin 345 metreküp su verildi
Kente, geçen yıl günlük 1 milyon 429 bin 924 metreküp, bu sene ise 1 milyon 395 bin 345 metreküp su verildi.
5 Geçen yıl barajlara gelen aylık su miktarı
Geçen yıl aylık barajlara gelen su miktarı ocakta 23 milyon 485 bin 595, şubatta 15 milyon 901 bin 776, martta 24 milyon 446 bin 143, nisanda 38 milyon 344 bin 766, mayısta 34 milyon 821 bin 344, haziranda 5 milyon 653 bin 167, temmuzda ise 4 milyon 46 bin 432 metreküp oldu.
6 Bu sene barajlara gelen aylık su miktarı da belli oldu
Bu yıl ise ocak ayında 55 milyon 762 bin 949, şubatta 236 milyon 236 bin 797, martta 113 milyon 51 bin 740, nisanda 159 milyon 902 bin 957, mayısta 134 milyon 56 bin 51, haziranda 37 milyon 648 bin 408, temmuzda ise 6 milyon 63 bin 624 metreküp olarak ölçüldü.
7 Kesikköprü Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı
Doluluk Kesikköprü Barajı'nda yüzde 100, Türkşerefli Barajı'nda yüzde 10,14, Peçenek Barajı'nda ise yüzde 29,44 olarak tespit edildi.
8 Toplam doluluk oranı 10 Haziran'da yüzde 49,20 seviyesindeydi
Ayrıca toplam doluluk oranı, 10 Haziran'da yüzde 49,20 seviyesindeyken, 27 Temmuz itibarıyla yüzde 44,88'e düşerek 4,32 azaldı.
9 Başkentte barajlarda genel doluluk seviyesi
|Baraj Adı
|Toplam Hacim (M3)
|Su Miktarı (M3)
|Su Yüzdesi (M3)
|Akyar Barajı
|52.445.000
|35,321,000
|67,35
|Çamlıdere Barajı
|1.108.276.000
|447,989,000
|40,42
|Çubuk 2
|22.961.000
|13.701.000
|59,67
|Eğrekkaya Barajı
|93.452.000
|69,867,000
|74,76
|Kargalı Barajı
|542.000
|317,000
|58,49