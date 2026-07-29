Ankara barajlarında sevindiren tablo: Doluluk oranı geçen yılın iki katına yaklaştı

Bu yıl ise ocak ayında 55 milyon 762 bin 949, şubatta 236 milyon 236 bin 797, martta 113 milyon 51 bin 740, nisanda 159 milyon 902 bin 957, mayısta 134 milyon 56 bin 51, haziranda 37 milyon 648 bin 408, temmuzda ise 6 milyon 63 bin 624 metreküp olarak ölçüldü.