Tüketici güveni 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı

2026 yılı Mayıs ayına ait tüketici güven endeksi verileri yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında 85,5 iken Mayıs ayında yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 oldu.
Mayıs ayında açıklanan verilerle birlikte tüketici güven endeksi, Mart 2025’ten sonraki en yüksek seviyesini gördü.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 87,5'ten 87,9'a, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 78,3'ten 81,4'e yükseldi.