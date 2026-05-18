“Yatırım kararlarını yapay zekâyla ve algoritmalarla destekliyoruz”

1995’te borsa yazılımı ATP’yi geliştiren Ata Yatırım’ın bu girişimi iki yıl içerisinde yeni bir şirketin doğmasıyla sonuçlandı ve 1997’de Ata Grubu ailesine Tradesoft katıldı. 2000’de satın alınan Meridyen Menkul Değerler’in ismi ise AtaOnline olarak değiştirilerek Türkiye’nin internet üzerinden ilk sermaye piyasası işlemi yapılan platformu hayata geçirildi. 2016’da ise AtaOnline ile Ata Yatırım birleştirildi.

Ekonomist’in 12 - 25 Nisan 2026 tarihli sayısından

Bugün AtaOnline, Ata Yatırım’ın dijital platformu olarak masaüstünde ve mobil uygulamada piyasa izleme ve alım/satım işlemlerini güncel finansal teknoloji ile buluşturup yatırımcılara sunuyor. 1996’dan bu yana Ata Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve Ata Online’ın da kurucu ekibinde yer alan Hamit Can, Mart 2023’ten bu yana Ata Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Co-CEO’su olarak görev yapıyor. Hamit Can ile bir araya gelerek Ata Yatırım’ın teknoloji odaklı stratejilerini ve hedeflerini konuştuk; kurumun yapay zekâ aracılığıyla dijitalleşmede geçtiği yeni fazı masaya yatırdık.

‘Yapay zekâ analizi’

AtaOnline ile bugün çok sık konuşulan ‘dijital aracı kurum’u çok önce hayata geçirmiştik. Şimdi ise hedefimiz; yapay zekâyı kendi içinde, kendi teknolojisiyle hayata geçiren sermaye piyasası aracı kurumu olmak. Yakın zamanda AtaOnline uygulamamız içinde yer alan ‘Yapay Zekâ Analiz’ ürünümüzü hayata geçirdik. Bu ürün kapsamında, yapay zekânın öğrenen dil modelinin ana çatısını ve çerçevesini, Ata Yatırım’ın piyasalar konusunda uzman isimleriyle belirledik. Kısacası, yapay zekâyı; temel ve teknik analiz, öne çıkan rasyolar gibi kriterlerle biz şekillendirdik. Çünkü yapay zekânın sunacağı çerçevenin bir kısıtı olması şart.

Karar destek sistemi

‘Yapay Zekâ Analiz’ ürünümüzde katma değeri yatırımcılar başlatıyor; temelde kendi seçimlerini kendileri yaparken bu ürün yatırımcıların tercihlerinden yola çıkarak onlar için bir ‘karar destek sistemi’ özelliği taşıyor. Bu ürünümüzde; yapay zekânın ‘öğrenen model’ özelliğini, yatırımcıların sorduğu sorulara, geçmiş işlem hareketlerine ve davranışlarına göre şekillenen ‘kişiselleştirilmiş model’e dönüştürüyoruz. Bu arada sadece hisse değil yatırımcıların kendileri için uygun yatırım fonlarını da seçebilecekleri bir yapı söz konusu. Yaklaşık 3-4 ay önce hayata geçirmemize rağmen şimdiden müşterilerimizin yüzde 20’si ‘Yapay Zekâ Analiz’i kullanıyor. İlginin yüksek olmasının nedenini hem bizim hem de yatırımcıların aynı anda işin içinde olmasına bağlıyoruz. Çünkü yatırım kararlarını verme aşamasında yatırımcılarla etkileşim kuruyoruz; onları robot ile baş başa bırakmıyoruz.

Dinamik tema yönetimi

AtaOnline içindeki bir diğer ürünümüz ise yatırımların ‘daha akıllı ve daha stratejik’ olması hedefiyle hayata geçirdiğimiz ‘Portföy+’. Yatırımcılar, karar vermekte zorlandıkları noktada yapay zekâ ve algoritmalarla desteklenen Portföy+ ile portföy yönetimi konusunda destek alabiliyor. Bu da yatırımcılara hem özgürlük hem de hız, verimlilik ve kolaylık sağlıyor. Portföy+ ile portföy yönetimini yatırımcıların farklı tercihlerine hitap edebilme hedefiyle dokuz adet farklı ve dinamik tema etrafında şekillendiriyoruz. Yatırımcılar, genel temaya karar veriyor, seçilen tema etrafında yatırımların yönetilmesi ise bize kalıyor.

Terzi usulü hizmet

Kendi müşterilerimiz dışında Aktif Bank, TOM Bank ve Misyon Bank olmak üzere üç farklı bankanın müşterilerinin sermaye piyasası işlemlerine söz konusu bankalar için özel olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarla aracılık ediyoruz. Bu tarz iş birlikleri için görüştüğümüz farklı kurumlar da var. Terzi usulü bir hizmet sunuyor, teknolojiyi hem kullanan hem de kullandıran tarafta yer alıyoruz. Buradaki hedefimiz; superApp’in hayat bulduğu bir kurum ve Türkiye’deki yatırımcıların birleştiği ‘finansal hub’ noktası olmak. Ayrıca 2026’nın sonlarına doğru gerçek bir yatırım deneyimi sunma amacıyla ‘gamification’ konusunda yeni bakış açısıyla adım atma planlarımız da var.