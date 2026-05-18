30’lu yaşlarda milyoner olmanın formülü: Edwards ailesi nasıl başardı? 5 maddede finansal disiplin rehberi

MarketWatch'ta yer alan ve büyük yankı uyandıran ABD'de yaşayan Blake Edwards'ın başarı hikayesi, zorlu ekonomik koşullarda bile disiplinli birikimle 30’lu yaşlarda milyoner olmanın yol haritasını gözler önüne seriyor.
İşte Edwards ailesinin finansal özgürlüğe ulaşmasını sağlayan 5 temel stratejinin özeti:
1 Borçsuz Eğitim ve Stratejik Kariyer Dönüşümü
Edwards, en büyük servet düşmanlarından biri olan öğrenci kredilerinden tamamen uzak durdu. Burs imkanlarını zorlayarak ve eyalet içi uygun fiyatlı okulları tercih ederek eğitime borçsuz başladı. Kariyer yolculuğunda ise yerinde saymadı; 2020-2022 yılları arasında iş yerinin sunduğu yan hakları kullanarak yüksek lisansını tamamladı ve teknoloji sektörüne geçiş yaparak hane gelirini 200 bin doların üzerine çıkardı.
2 %15 Kuralı: Maaş Ne Olursa Olsun Otomatik Yatırım
Ailenin en katı kuralı, gelirleri ne kadar düşük olursa olsun brüt kazançlarının en az %15’ini emeklilik hesaplarına yatırmaktı. Bu disiplini maaş artışlarıyla birlikte daha da ileri taşıdılar. Tasarrufu bir "vergi" gibi görüp otomatik hale getirmeleri, paranın daha harcanmadan yatırıma dönüşmesini sağladı. Bugün gelirlerinin üçte birinden fazlasını borsaya ve çeşitli fonlara aktarıyorlar.
3 Araç Alımında Nakit Tercihi ve İkinci El Avantajı
Pek çok kişinin aksine otomobil için borçlanmak yerine nakit ödemeyi tercih ettiler. Yeni araçların hızlı değer kaybından kaçınmak için kaliteli ikinci el modellere (Toyota gibi) yöneldiler. Pandemi sonrası piyasa dalgalanmalarını fırsata çevirerek ellerindeki aracı yüksek fiyattan takas edip, üzerine birikimlerini ekleyerek borçsuz bir şekilde devam ettiler.
4 Konut Giderini Sınırlandırma
Konut piyasasındaki yükselişe rağmen, barınma masraflarını (kredi, vergi, aidat dahil) net maaşlarının %25'inin altında tutmayı başardılar. Lüks ve büyük bir ev yerine 1.400 metrekarelik mütevazı ama bütçeyi sarsmayan bir evde yaşamayı seçtiler. Bu strateji, gelirin büyük kısmının konut kredisine değil, servet getiren yatırımlara gitmesini sağladı.
5 Fırsatlar İçin "Hazır Para" Bulundurma
Edwards, planlı yatırımların ötesinde, her zaman likit bir birikime sahip olmanın önemini vurguluyor. Örneğin, Nisan 2025'teki piyasa düşüşünü (gümrük vergisi kararları sonrası) bir fırsat olarak gördüler. Kenardaki 100 bin dolarlarıyla hızlıca borsa fonu (ETF) satın alarak kısa sürede net servetlerine 45 bin dolarlık bir ek kazanç daha eklediler.