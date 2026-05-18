Bakanlık açıkladı: Yurt dışından kazanılan ödüllerde gümrük süreci nasıl işleyecek?

Ticaret Bakanlığı, yurt dışında kazanılan ödüllerin gümrük işlemlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek başarı elde eden vatandaşların adına yurt dışından gönderilen ödül, kupa, madalya ve benzeri eşyanın gümrük işlemlerinin ilgili mevzuat kapsamında kolaylaştırılmış usullerle yürütüldüğüne vurgu yapıldı.

Bakanlık ayrıca, Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere, herhangi bir alandaki faaliyetlerini takdir amacıyla yabancı ülkelerde verilen ve esas olarak sembolik nitelik taşıyan ödül, kupa, madalya ve benzeri eşya için gümrük muafiyeti uygulandığını da ifade etti.

Süreç nasıl işleyecek?

Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili sosyal medyadan yapılan açıklamada süreçle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Ödülün Türkiye’ye Gönderilmesi

Uluslararası yarışmalarda kazanılan ödül, kupa, madalya ve benzeri eşya posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye gönderilebilmektedir.

Belgelerin İbrazı

Alıcı tarafından, söz konusu eşyanın uluslararası bir yarışmada kazanıldığını gösteren belge ve evrakların gümrük idaresine sunulmak üzere operatör hızlı kargo firmasına veya ilgili posta idaresine iletilmesi gerekmektedir.

Eşyanın Niteliğinin Değerlendirilmesi

Gönderinin sembolik nitelik taşıması ve gayri ticari amaçlı olduğunun değerlendirilmesi halinde, eşya muafiyet kapsamında işlem görmektedir.

Gümrük İşlemleri ve Teslim Süreci

Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen gönderilerde gümrük beyanı, işlem süreçleri ve teslim işlemleri operatör hızlı kargo firması veya posta idaresi tarafından yerine getirilmektedir.

Gümrük Vergisi Uygulanmaması

Mevzuatta belirtilen şartların sağlanması halinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmamakta ve eşya alıcısına teslim edilmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak, uluslararası platformlarda ülkemizi gururlandıran vatandaşlarımızın yanında olmaya ve tüm süreçleri mevzuat çerçevesinde hızlı, şeffaf ve kolaylaştırıcı bir anlayışla yürütmeye devam edeceğiz."