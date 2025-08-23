Bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket I 25-29 Ağustos temettü takvimi

Borsa İstanbul'da yeni haftada yatırımcısına temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket bulunuyor. (Yeni açıklamalar gelirse listeye eklenecektir). İşte o şirketler:
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. (SONME)
Pay başına net 0,6621621 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Ağustos, ödeme tarihi 28 Ağustos
MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. (MTRKS)
Pay başına brüt 0,1243781 TL, net 0,1057213 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ağustos, ödeme tarihi ise 29 Ağustos 2025 olacak.
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG)
Pay başına brüt 0,20 TL, net 0,17 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Ağustos, ödeme tarihi ise 1 Eylül 2025 olacak.