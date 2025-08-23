ARA
DOLAR
40,94
0,02%
DOLAR
EURO
48,02
0,77%
EURO
GRAM ALTIN
4439,43
1,04%
GRAM ALTIN
BIST 100
11372,33
0,52%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket I 25-29 Ağustos temettü takvimi

Bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket I 25-29 Ağustos temettü takvimi

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket bulunuyor.


Son Güncellenme:
Bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket I 25-29 Ağustos temettü takvimi

Borsa İstanbul'da yeni haftada yatırımcısına temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket bulunuyor. (Yeni açıklamalar gelirse listeye eklenecektir). İşte o şirketler:

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. (SONME)
Pay başına net 0,6621621 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Ağustos, ödeme tarihi 28 Ağustos

MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. (MTRKS)
Pay başına brüt 0,1243781 TL, net 0,1057213 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ağustos, ödeme tarihi ise 29 Ağustos 2025 olacak.

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG)
Pay başına brüt 0,20 TL, net 0,17 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Ağustos, ödeme tarihi ise 1 Eylül 2025 olacak.


 

 

 


 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL