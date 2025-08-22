Cybertruck satışları düşerken Tesla’dan sürpriz zam

Söz konusu modelin satış fiyatı 117 bin 235 dolara yükseldi.

Yeni paket kapsamında normalde 8 bin dolar değerinde olan “Tam Otonom Sürüş (Denetimli)” sürücü destek sistemi, sınırsız Supercharging hakkı, dört yıllık premium servis paketi ve premium bağlantı hizmeti sunuluyor. Ancak bu paket, sadece Cyberbeast modelinde geçerli.

Cyberbeast’in fiyatının 80 bin doların üzerinde olması nedeniyle, nakit alımlarda ABD’de uygulanan 7 bin 500 dolarlık federal vergi indirimi bu model için geçerli olmayacak.

Artan fiyatıyla birlikte Cyberbeast, rakibi Rivian R1T’nin dört motorlu versiyonuyla neredeyse aynı seviyeye geldi.

Tesla’nın daha uygun fiyatlı seçenekleri arasında 72 bin 235 dolarlık Long Range ve 82 bin 235 dolarlık All-Wheel Drive versiyonları bulunuyor. Bu modellerde Luxe Package zorunlu tutulmuyor.

Cybertruck’ın satışları yılın ikinci çeyreğinde 4 bin 306 adetle son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.