Astor Enerji'den bilanço değerlendirmesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji, yılın ilk yarısında finansal gücünü, ihracattaki başarısını ve sürdürülebilir büyüme konusunda kararlılığını ortaya koyarak Türkiye enerji sektöründeki öncü konumunu pekiştirdi.

Buna göre şirket, 2025'in ilk altı ayında öz kaynak büyüklüğünü 26,2 milyar liraya çıkarırken, toplam varlıklarını 2024 sonuna göre yüzde 7 artışla 38,2 milyar lira seviyesine taşıdı. Şirketin aynı dönemdeki net dönem karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 1,9 milyar liraya ulaştı.

Yılın ikinci çeyreğinde ise şirket, net karını 894 milyon liradan 912 milyon liraya yükseltmeyi başardı. Bu sonuçlar, şirketin karlılıkta sürdürülebilir bir ivme yakaladığını gösterdi.

Net nakit pozisyonu 6,9 milyar lira olarak gerçekleşen Astor Enerji, finansal borçlarını toplam varlıklarının sadece yüzde 9'u düzeyinde tutarak sağlam bilanço yapısını korudu. Şirketin hazır değerleri ise 10,4 milyar liraya ulaştı.

Şirketin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği toplam yatırım harcaması 38 milyon dolar oldu.

Şirketin yılın ikinci çeyreğinde satış gelirleri geçen yılın aynı dönemi seviyelerinde gerçekleşti. Ancak brüt karını yüzde 7, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karını (FAVÖK) yüzde 8, net karını ise yüzde 2 artırarak karlılığını yükseltti. Brüt kar marjı 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 40 iken 2025’in aynı döneminde yüzde 43'e çıktı.

FAVÖK marjı da yüzde 34'ten yüzde 37'ye yükselerek şirketin verimliliğindeki artışı ortaya koydu.

Yurtdışı satışları yıllık bazda yüzde 10 arttı

Astor Enerji, ihracatta da güçlü bir performans sergiledi. Yılın ilk yarısında yurtdışı satışlarını yıllık bazda yüzde 10 artırarak 6,7 milyar liraya taşıdı. Böylece ihracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 50'ye ulaştı. 2024 sonunda yüzde 38 olan bu oran, 2025'in ilk yarısında belirlenen yüzde 48 hedefini aşarak şirketin dış pazarlarda elde ettiği başarıyı net şekilde ortaya koydu.

Şirketin ürünleri bugün 100'den fazla ülkede tercih edilirken, ihracatın yüzde 40'ı Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 25'i Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya, yüzde 10'u ise Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi.

Astor Enerji, bilançosunu yüzde 71 oranında öz kaynaklarla finanse ederek mali sağlamlığını korudu. Net ihracatçı kimliğiyle dikkati çeken şirketin haziran itibarıyla net yabancı para pozisyonu 2,6 milyar lira oldu. Bu sonuç, şirketin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirirken döviz pozisyonunu da istikrarlı şekilde yönetebildiğini gösterdi.

Şirket, faaliyet hacmindeki gelişmelere paralel olarak istihdama da katkı sağladı. Geçen yıl 2 bin 122 olan çalışan sayısı, bu yılın ilk yarısında 232 kişilik artışla 2 bin 354'e ulaştı.

AR-GE odaklı üretim anlayışını sürdürerek TÜBİTAK ve üniversitelerle iş birliklerini devam ettiren Astor Enerji, dağıtım ve güç transformatörleri ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünlerini tek çatı altında üretme kapasitesine sahip bulunuyor. Ayrıca özel trafoları ve proje bazlı ürünleri hem yurtiçinde hem de yurtdışında kendi teknik kadrosuyla kurarak sektörde farklılaşmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Olcay Doğan, şirketin yılın ilk yarısında sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda finansal ve operasyonel sonuçlarını güçlendirdiğini belirterek, "Yurt dışı satışlarımızın toplam gelirler içindeki payının yüzde 50'ye ulaşması, global pazarlardaki konumumuzu daha da pekiştirmiştir.

Önümüzdeki dönemde kapasite artırımı, yeni yatırımlar ve AR-GE çalışmalarımızla büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve yatırımcılarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Astor Enerji yatırımcı güvenini artırmaya devam ediyor

Enerji sektöründeki yelpazesini genişleten Astor Enerji, geleneksel üretim faaliyetlerinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve şarj altyapısına da yatırım yapıyor. Buna göre, 30 Haziran itibarıyla 45 ilde 595 adet elektrikli araç şarj ünitesi devreye alındı ve bu alandaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu yıl Borsa İstanbul'da önemli endekslere dahil edilen Astor Enerji, BIST Kurumsal Yönetim, BIST Temettü ve BIST Temettü 25 endekslerinde yer alarak yatırımcı güvenini artırdı. Şirket aynı zamanda dijital dönüşüm stratejileri kapsamında SAP S4HANA projesini başlattı ve GRI uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunu paydaşlarıyla buluşturdu.