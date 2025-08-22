Altın sertifikası, fiziki altın, altın fonları: Altına yatırımda hangi enstrüman öne çıkıyor?

Altına yatırım yaparken artık tek yol da fiziki altın değil. Burada Darphane altın sertifikası ve TEFAS’ta işlem gören altın yatırım fonları da yatırımcılar için önemli alternatifler sunuyor. Yıl başından 22 Ağustos itibarıyla bakıldığında; gram altının yüzde 47,5, ons altının yüzde 27 yükseldiği görülürken Darphane altın sertifikasının getirisi ise yüzde 55,50 seviyesinde bulunuyor.

Stratejist Onur Altın ile arada oluşan bu getiri farkının nedenlerini, altına yatırım olanağı sağlayan üç enstrümanın sunduğu avantajları ve dezavantajları konuştuk.

Altın, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gözde yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. 2.000 dolardan başladığı 2024’ü 2.600 dolardan kapatan ons altın, 2025’in ilk yarısında rekor üzerine rekor kırarak tarihi zirvesi olan 3.500 doları test etti. Hem ons altındaki yukarı yönlü trendin hem de dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle gram altın da bu yıl içinde 4.500 TL'ye çok yaklaştı.

ABD Merkez Bankası FED’den beklenen faiz indirimi, dolar/TL’deki yükselişin sürmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerinin yarattığı belirsizlik ve jeopolitik riskler hem ons altındaki hem gram altındaki yükselişi destekleyici unsur olmaya devam ediyor.

VOLATİLİTE RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Son dönemde ise altın fiyatlarının; hızlı yükselişin ardından soluklanma isteğinin ve özellikle ABD ve FED merkezli yoğun haber akışlarının etkisiyle kâr satışlarıyla karşılaştığı görülüyor. Ağustos ayı ortası itibarıyla, ons altın 3.390-3.400 dolar bölgesinden dirençle karşılaşırken gram altın da 4.400 TL’nin altında fiyatlanıyor.

Ons altında, günlük grafikte oluşmuş olan bayrak formasyonunun, fiyatların yakın vadede 3.300-3.400 dolar bandında görece dar bir aralıkta seyredebileceğine, sonrasında ise yükselişin 3.500 dolar üzerine doğru hızlanabileceğine işaret ettiği analizi yapılıyor.

Uzmanların büyük bir çoğunluğu FED’e ilişkin sıklıkla değişen faiz indirim ihtimalleri yakın dönemde volatilite yaratma riski taşısa da orta-uzun vadeli görünümde altına ilişkin pozitif görüşünü koruyor.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Altın, yatırımcıların radarında olmaya devam ederken altınla ilgili takip edilen bir diğer enstrüman ise 21 Kasım 2022’de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Darphane altın sertifikası. Yıl başından bu yana incelediğinde, Darphane altın sertifikasının getirisinin hem ons altından hem de gram altından daha yüksek olduğu görülüyor.

22 Ağustos itibarıyla; yıl başında 2.980 TL olan gram altın, yüzde 47,5 yükselerek 4.400 TL seviyesine yükselirken ons altın da yıl başında 2.625 dolardan yüzde 27 artışla 3.330 dolara ulaştı.

Darphane altın sertifikası ise yıl başında 30,68 TL iken yüzde 55,50 yükselerek 47.55 TL’ye çıktı ve böylece en yüksek getiriyi sağlayan enstrüman olarak kayıtlara geçti.

Peki, aradaki bu dikkat çekici fark nasıl açıklanabilir? Altına yatırım yaparken altın sertifikası mı almak daha avantajlı yoksa fiziki altının cazibesi hala daha mı yüksek? Bu noktada getirileri fon bazında değişiklik gösteren altın yatırım fonlarının yatırım stratejisi nasıl işliyor? Tüm bu soruları Stratejist Onur Altın ile detaylarıyla konuştuk.

GETİRİ FARKININ 5 TEMEL NEDENİ

Darphane altın sertifikasının gram altın fiyatlarına göre daha fazla kazandırmasında birçok neden öne çıkıyor.

Bunlardan ilki; Darphane altın sertifikasının Borsa İstanbul’da işlem görmesi ve arz-talep unsurunda göre hareket etmesi. İkinci neden; makas farkının olması. Ancak bu unsurun bazı dönemlerde altın sertifikasının aleyhine de çalışabileceği unutulmamalı.

Banka kotasyonları arasındaki fark, Kapalıçarşı’da altın arz ve talebinin değişmesi ile fiyat aralığının açılması gibi unsurlar makas farkını etkileyerek altın sertifikası ve gram altın fiyatları arasında bazen farklılıklar oluşturabiliyor.

Üçüncü unsuru, ‘gram altının fiziki olarak saklanmasının zorluğu ve taşıma maliyetleri’ olarak ifade edebiliriz. Yüklü miktarda gram altını taşıması ve saklaması zorken altın sertifikası bu bağlamda ayrıştırıcı bir nitelik taşıyor.

Dördüncü unsur, vergi avantajı. Altın sertifikasının stopajı yüzde 0 iken, gram altından elde edilen kârlar üzerinden yüzde 10’a varan stopaj vergisi kesilebilir. Bu da altın sertifikasına olan talebi artırabilir.

Beşinci unsur ise spekülatif hareketler. Özellikle ons altının sert hareket ettiği dönemlerde yaşanan spekülatif hareketler bazen altın sertifikası bazen gram altın lehine sonuçlar doğurabiliyor.

LİKİDİTE AVANTAJI VE FONLARIN ETKİSİ

Darphane altın sertifikası 21 Kasım 2022’de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. 2023 yılından itibaren sertifikaya olan ilgi artarak devam ediyor. Özellikle Türkiye’de bu dönemde görülen yüksek enflasyon ve kurlarda yaşanan sert yükseliş bu enstrümana olan ilginin artmasını sağladı.

İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem görmesi ve likidite avantajı hem bireysel yatırımcıların hem de nitelikli yatırımcıların bu sertifikaya yoğun ilgi göstermesine neden olurken bu dönemde artan portföy şirketlerinin kurduğu fonların da talebiyle oldukça cazip, güvenli ve kârlı bir yatırım aracı misyonuna ulaştı.

TALEP NE ZAMAN ARTAR, NE ZAMAN AZALIR?

Ancak şunun altını özellikle çiziyoruz ki bu sertifika, altın fiyatlarına endeksli olduğu için özellikle son 2-3 yıldır ons altındaki yükseliş, sertifika getirisini yukarıya taşıyan en önemli unsur oldu. Yani altın fiyatlarındaki değişim, sertifika fiyatlarının belirleyicisi olmaya devam edecek.

Altın sertifikasının, gram altın fiyatına göre değişimi talebi belirleyen ana unsur olarak görülüyor. Yani altın sertifikasının getirisi, gram altının getirisinin üzerindeyken sertifikaya olan talep artıyor. Altın sertifikasının getirisi, gram altının getirisinin altına düştüğünde ise talep hızla azalıyor.

Altın sertifikasının işlem hacmi gün bazında oldukça farklı değişimler gösterse de 20 Ağustos 2025 itibarıyla piyasa değeri 287,7 milyar TL’ye ulaşmış durumda.

DEZAVANTAJ YARATAN NOKTALARA DİKKAT!

Fiziki altına, altın sertifikasın ve altın fonuna olan talebi ‘güven’ unsurunun etkilediğini biliyoruz. Yani vatandaş sisteme güvendiğinde altın sertifikasına, fona güvendiğinde fona, belirsizlik oluştuğunda fiziki altına yöneliyor. Ayrıca Türk insanın geleneksel yatırım aracı olan yastık altı altın nedeniyle fiziki altına olan talebi hız kesmiyor. Bu anlamda yatırımcı altını elde tutmak ve görmek istiyor.

Taşıma maliyeti ve saklama zorluğu ise önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Altın sertifikasının dezavantajlarına baktığımızda ise gram altınla tam korelasyon göstermemesi yatırımcı açısından hala soru işaretleri barındırıyor.

Fiziki altına dönüşüm süreci için 4 gün beklenmesi ve minimum 50 gram şartı küçük yatırımcının ilgisini azaltıyor. Ayrıca işlemlerin hafta içi saat 16:00’ya kadar olması da bu saatten sonra altın almak isteyen yatırımcıyı fiziki altın almaya yönlendiriyor.

Altın fonlarında ise her ne kadar TEFAS’ta yayınlansa da portföy içeriklerinin tam olarak bilinmemesi ve çoğu fonun yüzde 100 altın içermemesi yatırımcıda ilgi eksikliğine neden olabiliyor.

Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.