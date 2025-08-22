SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay

ARA
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/45 numaralı bültenini yayımladı. Bültende bir şirketin bedelli ve bedelsiz, ayrıca üç şirketin ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.


Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/45 sayılı bülteninde, halka açık dört şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildi.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)

Mevcut sermaye: 300.000.000 TL

Yeni sermaye: 750.000.000 TL

Bedelsiz artırım: 450.000.000 TL (iç kaynaklardan)

Artış oranı: % 150

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG)

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG)

Mevcut sermaye: 7.120.695,86 TL

Yeni sermaye: 128.172.525,48 TL

Bedelli artırım: 42.724.175,16 TL

Artış oranı: % 600

Bedelsiz artırım: 78.327.654,46 TL

Satış türü: Halka arz

Artış oranı: % 1.200

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO)

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO)

Mevcut sermaye: 47.000.000 TL

Yeni sermaye: 1.290.150.000 TL

Bedelsiz artırım: 1.243.150.000 TL (iç kaynaklardan)

Artış oranı: %2.645

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ (NATEN)

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ (NATEN)

Mevcut sermaye: 165.000.000 TL

Yeni sermaye: 825.000.000 TL

Bedelsiz artırım: 660.000.000 TL (iç kaynaklardan)

Artış oranı: %400
0
