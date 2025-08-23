SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 500

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS) dün (22 Ağustos) KAP'a bedelsiz sermaye artırımına (Yüzde 500) ilişkin SPK başvurusunu duyurdu. Şirketten yapılan bildirim şöyleydi:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.08.2025 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda,

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 479.421.759 TL'den 2.876.530.554 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırım işlemleri çerçevesinde, tamamı enflasyon düzeltmesiyle oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere 2.397.108.795 TL'nin ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır. Böylelikle sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle;

1.Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ''Sermaye ve Payların Türü'' başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan tadil metninde yer alan şekliyle tadil edilmesine,

2.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması ve bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

3.İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca esas sözleşmenin sermayeyi gösterir 6'ncı maddesinin Ticaret Siciline tescil ve ilanı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından, 22.08.2025 tarihinde e-başvuru sistemi üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.