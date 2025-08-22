Japonya, Türkiye'den İHA almayı planlıyor

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakata'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaret, Japon basınında geniş yankı buldu.

Japon kamu yayıncısı NHK'da yer alan haberde Nakatani'nin Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile yaptığı görüşmeye dikkat çekilerek, "Nakatani, ülkesinin Türkiye'den İHA alma ihtimali üzerine ikili görüşmelere başlayacağını açıkladı" ifadelerine yer verildi.

Nakatani'nin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Baykar'ı da ziyaret ettiği hatırlatılarak, "Nakatani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya'nın Türkiye'nin insansız hava araçlarına duyduğu ilgiyi muhatapları ile paylaştığını söyledi. Nakatani, işbirliği ihtimalini ele almak üzere çalışma düzeyinde görüşmeler başlatma konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti" denildi.

"İHA'lar görüşmelerin önemli bölümünü oluşturdu"

Ülkenin önde gelen İngilizce gazetelerinden Japan Times ise, konuya ilişkin haberinde Nakatani'nin Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile bir araya geldiğini belirterek "İkili, savunma sanayii alanında işbirliğinin artırılması konusunda mutabakata vardı.

Japonya Savunma Bakanlığı'na göre, bu ziyaret bir Japon savunma bakanının Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret oldu" ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren görüşmelerde tarafların savunma alanında üst düzey istişareyi sürdürme konusunda anlaştığı belirtilerek, "Türkiye'nin ürettiği İHA'ların görüşmelerin önemli bir bölümünü oluşturduğu" bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın, 2026 mali yılı için talep ettiği 8,8 trilyon yenlik bütçenin yaklaşık 200 milyar yenini (1,4 milyar dolar) İHA alımına ayırmayı planladığı aktarılarak, "Japonya, 2027 mali yılı sonuna kadar insansız hava, deniz ve sualtı araçlarını Öz Savunma Kuvvetleri'ne kazandırmayı hedefliyor. Bu çerçevede Türkiye, ABD, Avustralya ve diğer ülkelerden tedarik ihtimalleri değerlendiriliyor" denildi.

"Türk firmalar, Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye İHA tedarik etti"

Asahi Shimbun gazetesinde yer alan haberde ise Nakatani'nin mevkidaşı Güler ile yaptığı görüşmelerde Türkiye'den muhtemel İHA tedariğini masaya yatırdığı belirtilerek, "Diplomatik kaynaklara göre; iki ülkenin savunma bakanları, savunma ekipmanları ve teknoloji alanında işbirliğini genişletme yollarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ile Japonya Öz Savunma Kuvvetleri arasındaki temasların artırılması hedefleniyor" ifadelerine yer verdi.

Nakatani'nin programının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), deniz kuvvetleri tersaneleri ve savunma sanayii şirketi Baykar'ı da kapsadığı hatırlatılan haberde "Türk firmalar, Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye insansız hava aracı tedarik ederken; Japonya da kara, hava ve deniz kuvvetlerinde insansız sistemlerin kullanımını artırmaya hazırlanıyor.

Ankara'daki diplomatik kaynaklar, Japonya'nın bu çerçevede Türk yapımı İHA'ları da seçenekler arasında değerlendirdiğini belirtiyor" denildi.