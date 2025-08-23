ARA
  Pazartesi 1 şirkette bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 761

Pazartesi 1 şirkette bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 761

Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımı yapacak 1 şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 25 Ağustos pazartesi günü...


Pazartesi 1 şirkette bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 761

Arsan Tekstil yüzde 761,82666 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmak için SPK'dan onay almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 25 Ağustos olarak açıklandı. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyleydi:

Şirketimizin 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası kapsamında bir defaya mahsus aşılarak, şirketimiz sermayesinin 1.557.550.535 TL tutarında artırılarak 204.449.465 TL'den 1.762.000.000 TL'sına yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, 07.08.2025 tarih ve 2025/43 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulduğu üzere onaylanmıştır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili Kahramanmaraşl Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.08.2025 tarih ve 11399 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilmiştir.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 25.08.2025' tir.

