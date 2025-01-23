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Halka arz planlayan şirketin hedefinde yeni pazarlar var

Bloomberght'nin haberine göre Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın, şirketin bu yıl içinde halka arz edilmesinin planladığını söyledi.

23 Ocak 2025 | 12:47
Halka arz planlayan şirketin hedefinde yeni pazarlar var

Faaliyet konusu formaldehit ve formaldehit reçineleri olan şirket tarafından yapılan basın açıklamasına göre Aydın, halka arzdan elde edilen kaynakla şirketin küresel pazarda daha rekabetçi ürünler geliştirmeyi ve ihracattan elde ettiği satışın payını "yüzde a20'lerden çok daha yukarıya çıkarmayı" hedeflediğini belirtti.

Borsa İstanbul'da halihazırda işlem gören ve Gentaş Kimya'nın ortağı Gentaş Dekoratif'in GENTS.IS deneyiminden faydalanacaklarını söyleyen Aydın, sermaye piyasalarından sağlanan destekle şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerini genişleteceğini ve yeni pazarlara ulaşacağını söyledi.

Gentaş Kimya'nın 2018 yılı itibarıyla 150,000 ton/yıl formaldehit ve 137,000 ton/ yıl reçine üretim kapasitesi bulunuyor.

 

 

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VakıfBank, Taksim Otelcilik'in paylarını satın aldı
Otokar (OTKAR) bilanço tarihi belli oldu
Tofaş (TOASO) bilanço tarihi belli oldu
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
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