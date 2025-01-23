Faaliyet konusu formaldehit ve formaldehit reçineleri olan şirket tarafından yapılan basın açıklamasına göre Aydın, halka arzdan elde edilen kaynakla şirketin küresel pazarda daha rekabetçi ürünler geliştirmeyi ve ihracattan elde ettiği satışın payını "yüzde a20'lerden çok daha yukarıya çıkarmayı" hedeflediğini belirtti.

Borsa İstanbul'da halihazırda işlem gören ve Gentaş Kimya'nın ortağı Gentaş Dekoratif'in GENTS.IS deneyiminden faydalanacaklarını söyleyen Aydın, sermaye piyasalarından sağlanan destekle şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerini genişleteceğini ve yeni pazarlara ulaşacağını söyledi.

Gentaş Kimya'nın 2018 yılı itibarıyla 150,000 ton/yıl formaldehit ve 137,000 ton/ yıl reçine üretim kapasitesi bulunuyor.