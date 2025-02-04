Buffett'ın holdinginin hisse topladığı şirket

CNBC'nin haberine göre holding, Perşembe'den Pazartesi'ye kadar ayrı işlemlerde yaklaşık 54 milyon $ karşılığında yaklaşık 2,3 milyon hisse satın aldı. Berkshire şu anda SiriusXM'in %35,4'üne sahip.

Habere göre Buffett henüz bu yatırımdan bahsetmedi. İşlemlerin arkasında ünlü yatırımcının mı yoksa yardımcılarının kararı mı olduğu net değil. Berkshire Aralık ayında da yaklaşık 5 milyon hisse satın almış.

Habere göre SiriusXM, abone kayıpları gibi faktörlerlerle şirketin hisselerinin %58 oranında düşmesiyle zorlu bir 2024 geçirdi. Wall Street'te tercih edilen bir hisse senedi değil. Hisse senedi yeni yılda ise yaklaşık %5 yükseldi.