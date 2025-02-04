ARA
DOLAR
35,93
-0,13%
DOLAR
EURO
37,28
0,57%
EURO
GRAM ALTIN
3281,62
0,74%
GRAM ALTIN
BIST 100
9807,10
0,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Buffett'ın holdinginin hisse topladığı şirket

Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i bir kez daha Sirius XM hisselerini toplayarak uydu radyo şirketindeki hissesini %35'in üzerine çıkardı.

04 Şubat 2025 | 17:42
Buffett'ın holdinginin hisse topladığı şirket

CNBC'nin haberine göre holding, Perşembe'den Pazartesi'ye kadar ayrı işlemlerde yaklaşık 54 milyon $ karşılığında yaklaşık 2,3 milyon hisse satın aldı. Berkshire şu anda SiriusXM'in %35,4'üne sahip.

Habere göre Buffett henüz bu yatırımdan bahsetmedi. İşlemlerin arkasında ünlü yatırımcının mı yoksa yardımcılarının kararı mı olduğu net değil. Berkshire Aralık ayında da yaklaşık 5 milyon hisse satın almış.

Habere göre SiriusXM, abone kayıpları gibi faktörlerlerle şirketin hisselerinin %58 oranında düşmesiyle zorlu bir 2024 geçirdi. Wall Street'te tercih edilen bir hisse senedi değil. Hisse senedi yeni yılda ise yaklaşık %5 yükseldi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3281,62 0,74%
  • ALTIN ONS 2840,61 0,85%
  • BIST 100 9807,1 0,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,577 -0,088%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43179 -1,7215%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,625 -0,0023%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9326 -0,1253%
  • EURO/DOLAR 1,0376 0,7863%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2838 0,5722%
  • STERLIN/DOLAR 1,24806 0,62849%
Borsa Haberleri
4 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Buffett'ın holdinginin hisse topladığı şirket
Borsa İstanbul'da gong Seranit için çaldı
Borsada otomotiv şirketlerinin performansı: Hangisi kazandırdı?
Borsada kırmızı gün: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Musrati açıklaması
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
Galatasaray transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
GERİ
İLERİ
4 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Buffett'ın holdinginin hisse topladığı şirket
Borsa İstanbul'da gong Seranit için çaldı
Borsada otomotiv şirketlerinin performansı: Hangisi kazandırdı?
Borsada kırmızı gün: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Musrati açıklaması
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
Galatasaray transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL