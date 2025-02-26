ARA
DOLAR
36,44
-0,01%
DOLAR
EURO
38,22
-0,39%
EURO
GRAM ALTIN
3413,41
0,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
9550,40
1,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831

Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831

Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelsiz onayı alan 1 hissede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 26 Şubat 2025.

26 Şubat 2025 | 09:38
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nın bedelsiz başvurusuna SPK'dan onay gelmişti. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26 Şubat 2025. Hissenin fiyatında bölünme nedeniyle düzeltme olacak. Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

  • ARZUM.E %831,38776 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,535 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Şirket şu açıklamayı yapmıştı:
Şirketimizin 32.210.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı sermaye düzeltme farklarından karşılanmak üzere % 831,39 oranında bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 300.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 20.02.2025 tarih ve 2025/10 sayılı bülten ile onaylanmış olup bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.02.2025 belirlenmiştir.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3413,41 0,02%
  • ALTIN ONS 2913,5 0,03%
  • BIST 100 9550,4 1,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,443 0,33%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43561 0,30288%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,125 -0,3209%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,439 -0,012%
  • EURO/DOLAR 1,0488 -0,2663%
  • EURO/TURK LIRASI 38,2163 -0,3879%
  • STERLIN/DOLAR 1,26531 -0,13812%
Borsa Haberleri
Halkbank'tan bilanço değerlendirmesi
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' açıklaması
Piyasalar 1 hafta içinde gelecek bu verilere odaklanacak
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (26 Şubat)
Tekfen Holding'den Rusya'daki davaya ilişkin açıklama
ASELSAN'dan bilanço değerlendirmesi ve 2030 hedefi
Borsayla ilgili öngörüler, yorumlar ne? Hangi kritik seviyeler takip edilmeli?
Borsa için 2 yorum
24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
ASELSAN'dan 96,9 milyon avroluk sözleşme
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
GERİ
İLERİ
Halkbank'tan bilanço değerlendirmesi
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' açıklaması
Piyasalar 1 hafta içinde gelecek bu verilere odaklanacak
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (26 Şubat)
Tekfen Holding'den Rusya'daki davaya ilişkin açıklama
ASELSAN'dan bilanço değerlendirmesi ve 2030 hedefi
Borsayla ilgili öngörüler, yorumlar ne? Hangi kritik seviyeler takip edilmeli?
Borsa için 2 yorum
24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
ASELSAN'dan 96,9 milyon avroluk sözleşme
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL