Bugün 2 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (30 Mayıs)

GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.

Gıpta Ofis'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket pay başına brüt 1,0606060 TL, net 0,9015151 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Haziran, ödeme tarihi ise 19 Haziran 2025 olacak. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Genel Kurul Bilgilendirme dokümanının eki olan kar Dağıtım Tablosunda teklif edilen dağıtılacak Brüt kar payı tutarı toplam olarak 75.000.000 TL iken Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından verilen önerge ile söz konusu rakam 140.000.000 TL artırılmış ve bu değişiklik ortakların oy birliği ile kabul edilmiştir" denildi.

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YAPRK)

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a 2024 yılı karının dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararını duyurdu. Yaprak'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket pay başına brüt 0,40 TL, net 0,34 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi ise 7 Temmuz.