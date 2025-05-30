ARA
DOLAR
39,24
0,35%
DOLAR
EURO
44,51
-0,21%
EURO
GRAM ALTIN
4162,63
-0,19%
GRAM ALTIN
BIST 100
9031,96
-1,51%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada

Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada

ASELSAN dünyada piyasa değeri en yüksek 18. savunma sanayisi şirketi oldu

30 Mayıs 2025 | 13:38
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada

Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarından ASELSAN, dünyada piyasa değeri en yüksek 18. savunma sanayisi şirketi oldu.

AA muhabirinin Companies Market Cap sitesinden derlediği bilgilere göre, halka açık savunma sanayisi şirketleri listesinde, zirvede Amerika Birleşik Devletleri merkezli RTX şirketi yer alıyor.

Uçak motorları, siber güvenlik çözümleri ve insansız hava araçları gibi projeler üreten şirketin 180 milyar dolar piyasa değeri bulunuyor.

Listenin ikinci sırasında havacılık ve savunma alanında önemli çözümler sunan, yine ABD merkezli Honeywell şirketi yer alıyor. Siber güvenlik, havacılık ve uzay iletişim sistemleri gibi alanlarda çözümler üreten şirket, 144 milyar dolarlık piyasa değeriyle dikkati çekiyor.

Fransız menşeili Safran, listede 3. sırada yer alırken havacılık, savunma ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren şirketin 124 milyar dolar piyasa değeri mevcut.

4. sırada yer alan ABD merkezli Lockheed Martin ise başta F35 projesi olmak üzere birçok önemli projeyi yürütüyor. Şirket yaklaşık 110 milyar dolarlık piyasa değeri ile listede öne çıkan şirketlerden biri.

Listede Almanya merkezli Rheinmetall ise 96 milyar dolarla 5. sırada.

Listede ilk 10'da 6. sırada Birleşik Krallık merkezli BAE Systems, 7. sırada ABD merkezli General Dynamics, 8. sırada ABD merkezli Northrop Grumman, 9. sırada Fransa merkezli Thales ve 10. sırada ABD merkezli L3Harris Technologies yer alıyor.

- ASELSAN dünyada 18. sırada

Listede 18. sırada ise Türk savunma sanayisinin köklü şirketlerinden ASELSAN yer alıyor.

1975 yılında faaliyetlerine başlayan, yarım asırdır geliştirdiği ürünlerle Türk savunma sanayisinde kritik rol oynayan şirket, 15,18 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye aleyhine uygulanan ambargolara cevap vermek amacıyla kurulan şirket, o tarihten bu yana askeri telsiz sistemlerinden hava savunma sistemlerine, milli elektro-optik keşif ve hedefleme sisteminden elektronik harp sistemlerine kadar pek çok alanda hizmet sunuyor.

ASELSAN, 2025 yılında BIST 100 endeksinde en yüksek piyasa değerine ulaşırken, şirketin ihracat rakamları da artmaya devam ediyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4162,63 -0,19%
  • ALTIN ONS 3299,06 -0,56%
  • BIST 100 9031,96 -1,51%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,981 -0,17%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37967 -0,08582%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,125 1,0407%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,244 0,3547%
  • EURO/DOLAR 1,1328 -0,3562%
  • EURO/TURK LIRASI 44,5114 -0,2097%
  • STERLIN/DOLAR 1,34759 -0,11822%
Borsa Haberleri
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki yeni şirketi duyurdu
Yapı Kredi'den (YKBNK) kredi notu açıklaması
Yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu: 6,52 TL
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Koç Holding'den kredi notu açıklaması
Alfa Solar Enerji (ALFAS) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Bugün 6 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
29 Mayıs borsada gün sonu rakamları... Küresel piyasalarda risk iştahı arttı
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
KARDEMİR 11 milyon euroluk satış anlaşmasını duyurdu
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki yeni şirketi duyurdu
Yapı Kredi'den (YKBNK) kredi notu açıklaması
Yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu: 6,52 TL
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Koç Holding'den kredi notu açıklaması
Alfa Solar Enerji (ALFAS) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Bugün 6 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
29 Mayıs borsada gün sonu rakamları... Küresel piyasalarda risk iştahı arttı
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
KARDEMİR 11 milyon euroluk satış anlaşmasını duyurdu
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL