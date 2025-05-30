Altında yükseliş tamam mı devam mı? 6 uzman yanıtladı

Dönem dönem düzeltme hareketleriyle kâr satışlarının görüldüğü altın, yine de dirençli kalmayı sürdürüyor. 21 Nisan’da gün içi hareketlerde 3.500 doları test eden ve zirve kapanışını bu tarihte 3.424 dolardan yapan ons altın, haber akışlarının etkisiyle kısmı geri çekilmelerle karşılaşsa da 6 Mayıs’ta kapanış rekorunu 3.432 dolarla yeniledi.

Kapanış olarak 14 Mayıs’ta yeniden 3.177 dolara gerileyen, 23 Mayıs’ta 3.358 doları gören, 30 Mayıs itibarıyla ise 3.300 doların üzerinde tutunmaya çalışan ons altında teknik göstergelerin kısa vadeye ilişkin olarak 3.100-3.500 dolar bandını ön plana çıkarmaya devam ettiği kaydediliyor. Teknik olarak, 3.310 dolar yakın direnci aşılmadıkça 3.261 dolar desteğinin hedefte kalabileceği, sonraki destek ve direnç seviyelerinin ise sırasıyla 3.246 ve 3.331 civarında olduğu analizi de yapılıyor.

Ons altına paralel şekilde gram altında da 6 Mayıs’ta 4.255 TL ile zirve kapanışını yaptı. Kapanış bazında 14 Mayıs’ta 3.965 TL’ye gerileyen, 24 Mayıs’ta ise 4.204 TL’den kapanan gram altın, 30 Mayıs itibarıyla 4.155 TL seviyelerinde hareket ediyor. Gram altının hareketlerinde hem ons altının hem de dolar/TL’nin seyri etkili oluyor.

DÖRT FARKLI BANT ÖNGÖRÜSÜ

Ons ve gram altında mevcut görünüm böyleyken uzman isimlere değerli metalin haziran ayının sonunda hangi bant aralığında yer alabileceğine dair öngörülerini sorduk. Yılın ilk yarısının sonu için piyasa uzmanları ons altın için tahminlerini 3.000-3.600 dolar olmak üzere geniş bir bant aralığında yaparken ağırlıkla 3.200-3.600 dolar bandı öne çıkıyor.

Gram altın tarafında ise beklentiler 3.800-4.400 TL bandında yer alırken ağırlıklı olarak 4.000-4.400 TL aralığına işaret ediliyor. Uzmanların tahminlerinin farklı konu başlıklarının seyrine ve iyi-kötü senaryoların gerçekleşme olasılığına göre şekillendiği görülüyor.

Biz de altı piyasa uzmanının gram altına ilişkin haziran sonu öngörülerini, bant aralığı beklentilerine göre dört başlığa ayırdık. Bu öngörülerin nedenlerini de hem gram altına hem de ons altına yönelik analizleriyle ekonomist.com.tr okuyucuları için kaleme aldık.

1) 3.800-4.000 TL

“4.000 TL’nin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 4.350 TL’ye yükseliş yaşanabilir”

Onur Altın/Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü:

YÜKSELİŞİN NEDENLERİ Son dönemde Donald Trump’ın Başkan seçilmesinin ardından gümrük tarifeleri uygulayacağını açıklaması jeopolitik risklerin artmasına neden oldu. Jeopolitik risklerin artmasıyla yukarı yükselişe geçen altın fiyatları merkez bankalarından gelen taleple desteklenince rekor üstüne rekor kırmaya devam etti. ABD Başkanı Trump’ın politikalarının Dolar Endeksi’nde (DXY) değer kaybı yaratması ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde de düşüş görülmesi de altındaki yükselişi destekledi.

İYİ-KÖTÜ SENARYOLAR İyi senaryoda; merkez bankaları altın alımlarına devam eder, DXY değer kaybını sürdürür ve Trump gümrük vergilerini tekrar yürürlüğe koyarsa altın fiyatlarında yükseliş sertleşerek devam eder. Kötü senaryoda ise yükselen altın fiyatları sonrasında merkez bankaları alımlarını durdurursa, son dönemde yaşanan jeopolitik riskler azalırsa ve ABD Merkez Bankası FED’in faizleri uzun süre sabit tutacağı açıklanırsa altın fiyatlarında düşüşler görülebilir.

KRİTİK SEVİYELER Ons altında 3.282 dolar teknik seviyesinin takip edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Bu seviyenin üzerinde ons altında alımlar devam edebilecekken bu seviyenin altında satışlar hızlanabilir. Gram altın da ons altına benzer bir görünüm çiziyor. 4.000 TL seviyesinin üzerinde kalıcı olursak 4.350 TL’ye yükselebilecekken 4.000 seviyesinin altında 3.470 TL’ye düşüşler görülebilir. Bu bağlamda 2025 Haziran ayının sonunda ons altının 3.200-3.000 dolar, gram altının 3.800-4.000 TL bandında olmasını bekliyoruz.

2) 4.000-4.200 TL

“Olası geri çekilmeler orta vadeli ‘alım’ fırsatı sunabilir”

Serhan Yenigün/Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü:

MOMENTUM KAYBININ NEDENLERİ Ons altın tarafında 2.000 dolar/ons civarından 3.000 dolar/ons üzerine bir yılda yaşanan güçlü seyir son dönemde reel potansiyel getiri sınırına yaklaşması nedeniyle bir momentum kaybı yaşanabilir. Bu bağlamda ons altın fiyatlarının yılın ilk yarısını mevcut fiyat bandına (3.200-3.400 dolar) yakın bir yerde tamamlayabileceğini düşünüyoruz. Ons altına ilişkin beklentimizi, dolar/TL kuruna dair beklentimizle birleştirdiğimizde TL bazında gram altın fiyatlarının da 2025 Haziran ayının sonunda 4.000-4.200 TL civarında şekillenebileceğini hesaplıyoruz.

İVME KAZANIMI İÇİN NE GEREKİYOR? Altın fiyatlarının yeniden ivme kazanması için ABD’de izlenen gümrük politikalarının yeniden sertleşmesi, küresel merkez bankalarının altın biriktirme eğiliminin yeniden hızlanması ve küresel çapta enflasyona karşı korunma talebinin artması gerekiyor. Bu risklerin gerçekleşme olasılığını şu aşamada, gelinen seviyeler itibarıyla sınırlı görüyoruz. Olası geri çekilmeler ise orta vadeli alım fırsatı sunabilir.

3) 4.200-4.400 TL

“Gram altının zirvesini yenileme ihtimali ön planda”

Kudret Ayyıldır/GCM Yatırım Araştırma Müdürü:

GÜVENLİ LİMAN PSİKOLOJİSİ Jeopolitik riskler devam ederken piyasaların ABD Başkanı Trump’ın uyguladığı gümrük vergisi politikasıyla birlikte başlayan ticaret savaşlarına yüklediği tarife riski Çin önderliğinde merkez bankalarının altın alımlarını artırmasını, borsa yatırım fonu ETF cephesinde güçlü girişlerin sergilenmesini sağladı. Ons altın, risklerin gündemi oldukça meşgul etmesiyle birlikte güvenli liman psikolojisiyle 3.000 dolar üzerinde kalıcılaştı ve tarihi rekor seviyesini 3.357 dolar olarak revize etti. Uluslararası arenadaki önemli kurumların ons altın ile alakalı 2025 yılı beklentilerini 3.000-3.200 dolar aralığından 3.500-4.000 dolar bandına kaydırması ile birlikte oluşan isteklilik, mevcut riskleri de baz alındığında ons altındaki pozitif performansın daha fazla devam edeceğine yönelik düşünceyi ön plana çıkartıyor.

HANGİ GELİŞMELER İZLENMELİ? Bu açıdan 2025 yılının kalan dönemi için primli seyrin sürmesi beklenebilir. Yılın ilk yarısı tamamlanana kadarki süreçte; ABD-Çin ticaret gerilimine yönelik ılımlı bir tavır oluşup oluşmaması, ek olarak Rusya-Ukrayna jeopolitik risk temasının ABD’nin nadir element anlaşmasına bağlı olarak sonlanıp sonlanmaması senaryosu, ‘Kıymetli madene yönelik olası kâr realizasyonu ne kadar istekli olabilir’ cevabı için referans gelişmeler olarak takip edilebilir. Ancak olası bir tepkiye karşın 3.000 dolar üzerindeki ons altın fiyatlama davranışının devam etme olasılığının ön planda olduğu göz ardı edilmemeli.

KÂR REALİZASYONU NE KADAR ETKİLİ OLACAK? Yerli yatırımcıların güvenli limanı gram altın ise yılın ilk dört aylık görünümünde sergilediği yüzde 37’lik yükselişiyle dikkatleri üzerine çekerken 4.000 TL üzerinde kalma çabası sürüyor. Dolar/TL’deki stabil seyir nedeniyle ons altındaki gelişmelere bağlı olarak gram altında yıl genelindeki iyimser tavrın devam edebilme ve zirvesini yenileme ihtimali ön planda. Yılın ilk yarısını tamamlarken ons altındaki olası kâr realizasyonunun ne kadar etkili olabileceği hususu, gram altının 4.000 TL üzerindeki kalıcılığı açısından dikkatle takip edilmeli. Teorik açıdan dolar/TL’nin ve ons altının olası seyri de dikkate alındığında gram altının 4.200 seviyesi çevresindeki seyriyle yılın ilk yarısını tamamlama olasılığı gündemimizi meşgul edebilir.

“Gram altın için belirleyici faktör ons altın olmaya devam edecek”

Mehmet Bilal Bircan/Tera Yatırım Araştırma Direktörü:

KONU BAŞLIKLARI Dolar/TL’de görece istikrarlı seyrin devam edeceği varsayımıyla gram altın için belirleyici faktör ons altın olmaya devam edecek. Bu bağlamda, ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifesi uygulamaları küresel piyasalarda risk algısını ve güvenli liman varlıklara olan talebi arttırdı. Diğer yandan Çin’in tarifeler karşında kararlı şekilde tepki göstermesi ile ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının daha da belirginleşmesi dolara da değer kaybettirdi. Ek olarak FED Başkanı Powell bir süre daha FED’in izlemede kalabileceğini ifade etse de piyasalarda yıl sonuna kadar dört faiz indirimi ihtimali hala fiyatlamalara dahil ediliyor.

YUKARI YÖNLÜ HAREKETLER Mevcut durumda 3.300 dolar seviyelerinde fiyatlanan ons altın için risk algısının yüksek kalmaya devam edebileceği varsayımıyla yılın ilk yarısında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir. Böyle bir durumda ons altın için 3.400-3.600 bandı ve gram altın için ons altına paralel yukarı yönlü hareketlerin öne çıkması ve yılın ilk yarısında 4.200- 4.400 bandı söz konusu olabilir.

4) 4.400 TL üstü

“Zaman zaman geri çekilmelerolacak ama temel eğilim yukarı yönlü”

Baki Atılal/A1 Capital Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı:

“Doların zayıflaması ve ABD-Çin ticaret gerginliğinin ekonomik etkisine ilişkin belirsizlik güvenli liman külçesine olan talebi artırma devam ediyor. Zaman zaman geri çekilmeler ve kâr satışları olacak. Ancak biz hala temel eğilimin yatay ve yukarı yönlü olduğuna inanıyoruz. 2025 Haziran ayının sonunda ons altının 3.400-3.600 dolar bandında, gram altının ise 4.400 TL ve üstünde fiyatlanabileceğini öngörüyoruz.”

“Kâr satışlarının sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz”

Turgut Uslu/Ziraat Yatırım Strateji Bölüm Müdürü:

KORUMACI DALGA GÜÇLENİYOR Küresel belirsizliklerin, ticaret savaşlarının ve jeopolitik risklerin ön planda olduğu bir döneme girdik. Bu tablo, güvenli liman algısı yüksek olan değerli metallere olan talebi desteklemeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın agresif tarife adımları, Çin ile ilişkilerde tansiyonun yüksek seyretmesi ve ihracata getirilen sınırlamalar küresel ölçekte korumacı dalgayı güçlendirmiş durumda. Bu durum, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırırken güvenli liman olarak bilinen altına yönlendiriyor.

KURDA SINIRLI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ Merkez bankalarının, özellikle Çin’in alıcılı duruşunu koruması ve bireysel/kurumsal yatırımcıların altına yönelişi, ons altında rekor seviyelerin test edilmesini sağladı. FED’in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımı kısmen negatif bir gelişme olarak izlense de kâr satışlarının sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Gram altın tarafında ise dolar/TL hareketi önemli ki kurda sınırlı bir yükseliş bekliyoruz. Gram altının yılın ilk yarısında 4.400 seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngörüyoruz. Ons altın için beklentimiz ise 3.400-3.600 dolar bandında.