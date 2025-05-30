Ekonomist Erkan Öz, son yıllarda öne çıkan yatırım eğilimlerini ve yatırım araçlarının performansını Anadolu Ajansı Analiz için kaleme aldı.

Yatırımcılar, küresel finans piyasalarında risk iştahı, ekonomik koşullar ve uzun vadeli beklentilere göre farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Son zamanlarda emlak, tahviller ve borsa en popüler yatırım seçenekleri arasında yer alıyor.

HANGİ YATIRIM ARACINA NE KADAR İLGİ VAR?

Küresel yatırımlar son verilere göre şu şekilde dağılıyor. Şu anda emlak piyasası 380 trilyon dolarla dünyada yapılan toplam yatırımların yüzde 48,7'sini oluşturuyor. Onu 133 trilyon dolar ve yüzde 17 pay ile tahviller ve 124 trilyon dolar ve yüzde 15,9 pay ile hisse senetleri takip ediyor. Son günlerde çok konuşulan altın 22,4 trilyon dolarlık piyasa değeri ile küresel yatırımlardan sadece yüzde 2,9 pay alırken; üzerinde fırtınalar koparılan Bitcoin gibi kripto varlıklar ise yalnızca 3,6 trilyon dolar büyüklükle dünyada yapılan tüm yatırımların ancak yüzde 0,5'ini oluşturuyor. Mevduat hesapları da 117 trilyon dolar ile yüzde 15 paya sahip. Buna göre tüm dünyada yatırımcılar şu an en iyi yatırım aracı olarak emlak varlıklarını tercih ederken, kripto paralar haberleri aşırı meşgul etmesine rağmen en az ilgi gösterilen yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor.

HANGİ SEKTÖR NE KADAR BÜYÜDÜ?

Ancak kripto varlıklar yatırımcılar tarafından en az ilgi gören araç olsa da aslında son yıllarda en yüksek getiriyi onlar sağladı. Aralık 2018 dönemiyle karşılaştırıldığında kriptoların toplam değeri yüzde 1196 yükseliş gösterdi. Aynı dönemde sadece Bitcoin'de yaklaşık yüzde 3100 artış yaşandı. Küresel emlak 2019-2022 yılları arasında yüzde 22,5 değer kazanırken, 2018-2023 döneminde bono ve tahviller yüzde 29,4; 2018-2025 arasında borsalar yüzde 66 büyüdü. 2018-2025 yılları arasında geleneksel araçlar içerisinde en büyük getiriyi ise yüzde 167 ile altın sağladı. Altının son yıllarda borsaları geride bırakması neden en çok konuşulan yatırım aracı haline geldiğini de açıklıyor.

GELECEK YILLARDA BU TERCİHLER NASIL DEĞİŞEBİLİR?

Ekonomik ve jeopolitik dengeler, teknolojik yenilikler, iklim, demografi ve yatırımcı davranışlarındaki değişimler önümüzdeki 10 yıllar boyunca yatırım tercihlerinde köklü dönüşümlere yol açacak. Bu sebeple emlak, tahvil, hisse senedi, altın ve kripto paralar gibi temel yatırım araçlarının her biri farklı bir değişim sürecine giriyor.

EMLAK: SOMUTTAN DİJİTALE GEÇİŞ

Geleneksel bir yatırım aracı olarak görülen gayrimenkul, teknolojinin etkisiyle dijitalleşmeye doğru evriliyor. Blok zincir teknolojisiyle mülklerin tokenize edilmesi, yatırımcılara emlak varlıklarının küçük paylarını satın alma imkanı sunuyor. Böylece, piyasaya giriş için gerekli yüksek birikim şartı ortadan kalkarken, likidite artabilir. Özellikle genç yatırımcılar, fiziksel mülk yerine tokenleştirilmiş gayrimenkulleri tercih edebilir.

Öte yandan, konut talebi nüfusun küçülme eğilimine girdiği yaşlı ülkelerde azalırken, emlak yatırımları doğurganlık oranlarının hala yüksek olduğu ve kırsaldan kente göçün devam ettiği daha genç ülkelerde cazibesini koruyabilir.

HardMan&Well, küresel emlak piyasasının 2030'a kadar yıllık yüzde 10,1 büyüme gösterebileceğini tahmin ediyor. Firmaya göre talep temel olarak hızlanan şehirleşme, artan gelir düzeyi ve yükselen daha küçük konut ihtiyacıyla sürüklenecek.

TAHVİLLER: GÜVENLİ LİMAN İMAJI ZEDELENİYOR

Devlet tahvilleri özellikle bankacılık, fonlar ve emeklilik portföylerinde güvenli varlık olarak kullanılır. Bono ve tahviller uluslararası kredi oluşturma mekanizmalarında teminat zincirleri kurulmasında da başrolü oynar.

Faizler 1980'lerin başından itibaren düşmeye başladı. Ancak önceden daha yüksek faizle çıkmış tahvillerin ikinci el piyasada değerleri sürekli arttı. Böylece bonolar portföylerde istikrarlı bir gelir modeli oluşturdu. Ancak son yıllarda artan devlet borçları ve kredi notu düşüşleri, bu modeli sarsmaya başladı. Bu noktada, kamu ve özel sektör borçluluk oranlarının kronik bir sorun haline gelmesiyle birlikte yatırımcıların tahvillere yönelik ilgisi ilerleyen yıllarda azalabilir.

HİSSE SENETLERİ: SEKTÖREL DEĞİŞİM

Borsa ise uzun vadeli yüksek getiri arayan yatırımcılar için cazibesini koruyor. ABD'nin S&P 500 endeksi 1957'den bu yana yıllık ortalama yüzde 10.33 getiri sağladı.

Özellikle, yapay zeka, elektrikli araçlar, bulut bilişimi gibi tematik yatırımlar gelecek için umut vaat ediyor. Bu sebeple, ilerleyen yıllarda özellikle yapay zeka ve uzun ömür teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketler yatırım alanında ön plana çıkabilir. ARK Invest'in 2024 "Büyük Fikirler" raporu, yapay zeka ve biyoteknoloji şirketlerinin küresel borsa değerlemesinin yüzde 15-20'sini oluşturabileceğini öngörüyor. Yine aynı rapora göre imalat sanayisinde değişim meydana getirecek üç boyutlu yazıcıların gelirleri yıllık ortalama yüzde 40 civarında artış gösterebilir. Aynı zamanda, ABD ve Avrupa borsalarının küresel hakimiyeti azalırken, Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya borsalarının payı artabilir.

ALTIN: BELİRSİZLİKTE ZAMANSIZ BİR GÜVENLİ LİMAN

Altın, belirsizlik dönemlerinin güvenli limanı olmaya devam ediyor. Merkez bankası alımları altın fiyatlarını yükseltirken küçük yatırımcının da altına ilgisini arttırıyor. Dünya merkez bankalarının rezervleri içerisinde altının payı 2000'lerin başında yüzde 5'lerde seyrediyordu. Son yıllarda ise bu oran yüzde 10'lara doğru yükseliyor. Jeopolitik risklerin artması, enflasyon baskılarının sürmesi ve para birimlerine olan güvenin zayıflaması, altına olan talebi önümüzdeki yıllarda daha da artırabilir.

Ancak altın yatırımcısı uzay madenciliğini de yakından takip etmeli. Uzaydan maden getirmenin yeteri kadar ucuzladığı bir senaryoda hem altın hem de diğer metal fiyatları ciddi şekilde olumsuz etkilenebilir.

KRİPTO VARLIKLAR HIZLA YAYILIYOR

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri artık aşırı spekülatif yatırım araçları olmaktan çıktı. Özellikle genç yatırımcılar, geleneksel piyasalara alternatif olarak kripto varlıklara yöneliyor. 2024'te Bitcoin ve Ethereum'a ETF'lerin gelmesi, 2025'te Bitcoin'in yeni rekor seviyelere ulaşması ve Trump yönetiminin regülasyonlara yönelik çok olumlu açıklamaları son aylarda kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor.

2024 itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 7'sine denk gelen 560 milyondan fazla insan kripto varlıkları kullanıyor. Blackrock verilerine göre, sadece Bitcoin'in kullanıcı sayısı 12 yılda 300 milyona ulaşarak internet kullanımından yüzde 20 ve cep telefonları kullanımından ise yüzde 43 daha hızlı büyüdü. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, bu hızla artarsa kripto kullanıcı sayısının 2030'da birkaç milyar kişiye ulaşmasını bekliyor.

Öte yandan ARK Invest Büyük Fikirler Raporu'nda şu anda 3,6 trilyon dolar düzeyinde olan kripto varlık piyasa değerinin 2030'da 12 trilyon dolara, 2050'de ise 50 trilyon dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

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