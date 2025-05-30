Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin 27.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 5.400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %150,00 oranında 8.100.000.000 TL tutarında artırılarak 13.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.05.2025 tarihinde (bugün) başvuruda bulunulmuştur" denildi.

FON KULLANIM YERİ

Galatasaray KAP'a sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin de bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

İşbu Rapor’un konusu, Şirket Yönetim Kurulu’nun, 27.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, Şirket’in mevcut 5.400.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, %150 oranında 8.100.000.000.-TL artırılarak 13.500.000.000.-TL’ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan 30.05.2025 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (Tebliğ) 33’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek brüt 8.100.000.000 TL tutarındaki fonun kullanım yerlerinin tespiti, raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasıdır. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların yeni pay alma hakkının 1 lot (100 adet) için 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına karar verilmiştir.

SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ



Şirket’in bedelli sermaye artırımı ile kaynak elde etmesi hedeflenmektedir.

ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket’in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Finansman maliyetinin azaltılması %80

Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri, vergi ve sosyal güvenlik kurumu ödemeleri ve diğer

borçlara ilişkin ödemeler %20

Şirket, ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda belirtilen kategoriler arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir.

BEDELLİ DETAYLARI

Galatasaray bugün KAP'a yaptığı bir diğer açıklamada yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararını duyurmuştu. Açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.05.2025 tarihli toplantısında;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimizin 27.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.400.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 8.100.000.000.-TL (%150) artırılarak 13.500.000.000.-TL'ye çıkartılmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01.-TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00.-TL üzerinden kullandırılmasına,

Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına, Nakden artırılan 8.100.000.000.-TL sermayeyi temsil edecek payların 2.025.000.000-TL nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı, 6.075.000.000.-TL nominal değerli kısmının (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine ve Sermaye artırımında ihraç edilecek (A) Grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

İşbu sermaye artırımına ilişkin Kurul'a yapılacak başvurunun Şirketimiz adına gerçekleştirilmesi ve söz konusu başvuru kapsamında yerine getirilmesi gereken diğer prosedürlerin tamamlanması amacıyla, aracı kurum olarak, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

Yukarıda detayları verilen sermaye artırımına yönelik çalışmalar kapsamında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan izahnamenin içeriğinin incelenerek kabul edilmesine,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satılmasına,

Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlara ilişkin satın alma taahhütnamesinin Galatasaray Spor Kulübü'nden temin edilmesi ve süresi içinde satılamayan payların olması durumunda satış süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) iş günü içinde satın alma taahhüdünde bulunan Galatasaray Spor Kulübü'ne müracaat ederek satışın tamamlanmasına,

Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

İşbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın kabul edilmesine,

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den alınan aracılık hizmeti kapsamında sermaye artırımının başlatılması, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi makam, kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvuruları ve yazışmaları yapmaya, her türlü sözleşme, taahhütname, beyan ve ilgili diğer tüm belge ve bilgileri imzalamaya, bu belgeleri sunmaya, gerekli belgeleri ilgili mercilerden teslim almaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer tüm makam ve daireler nezdindeki usul ve işlemleri ifa etmeye ve sermaye artırımına ilişkin İzahname ve ihraç belgesinin Şirketimiz adına imzalanması için; Sayın Dursun Aydın ÖZBEK, Sayın Metin ÖZTÜRK ve Sayın Eray YAZGAN'ın yetkili kılınmasına ve herhangi ikisinin müşterek imzası ile yukarıda sayılan hususlarda Şirket'i temsiline karar verilmiştir.

